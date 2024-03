Festa BBB 24: Alane chama atenção ao dançar hit; fãs comentam na web

Alane chamou a atenção na última festa do BBB 24, que aconteceu na noite desta quarta-feira (06). Em um vídeo que circula nas redes sociais, a sister aparece dançando POCPOC, hit de Pedro Sampaio, e ganhou muitos elogios dos fãs do reality show da Globo.

Publicado no perfil oficial do BBB no Instagram, o vídeo já conta com muitos likes e comentários sobre a performance da sister. Diversos fãs afirmaram que a aliada de Davi no jogo é “maravilhosa” e outros que ela “sempre arrasa nas festas” do programa.

Há quem prefira dizer que Alane sempre “entrega tudo” para quem gosta de acompanhar as festas do Big Brother Brasil. Uma pessoa também destacou que a sister “dança de maneira muito bonita”.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘Se fosse o Davi?’, questiona web, após alerta do ‘Tá Com Nada’

Porém, nem todos gostaram daquilo que viram na web. Um fã do reality show da Globo questionou a produção sobre o vídeo publicado: “Cadê o resto da dança em nome de Jesus?”, perguntou ele, que ainda não teve uma resposta.

O Tá Com Nada foi acionado

Durante a festa, Fernanda entrou na casa com bebida e acabou levando toda a casa para o Tá Com Nada, novidade que estreou no BBB 24 e ainda gera muitas dúvidas nos participantes e também no público, que usou a web para reagir ao momento.

Nos comentários do vídeo que mostra o momento em que a produção do Big Brother Brasil mostra a notificação, um fã do reality show disse que “agora, Yasmin surta, porém ela mesma tava afim desse momento com a amiguinha”.

Uma outra pessoa disse que Fernanda foi para sala com bebida e causou o Tá Com Nada de propósito e chamou a sister de “desnecessária”.

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes