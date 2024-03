Estes seriam os vencedores do Oscar, de acordo com a inteligência artificial: estará correto?

A apenas alguns dias para a celebração da nonagésima sexta edição dos Prêmio Oscar, as emoções e os nervos dos cinéfilos estão no auge enquanto aguardam ansiosamente pelos resultados desta cerimônia.

E é que, durante a próxima edição do prêmio entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, há várias categorias que estão extremamente disputadas.

Oppenheimer é a grande favorita da gala com 13 indicações. O filme de Christopher Nolan é seguido por Pobres criaturas com 11 candidaturas e Assassinos da Lua das Flores com um total de 10.

Claro, nada está decidido ainda e pode ser que outras indicadas surpreendam e levem para casa as cobiçadas estatuetas douradas. Além disso, as categorias de melhor ator e atriz estão disputadas.

Os vencedores só serão conhecidos durante a glamorosa cerimônia de entrega no palco do Dolby Theatre, em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, no próximo domingo, 10 de março de 2024.

Entretanto, podem ser feitas previsões. Na verdade, vários meios de comunicação já tentaram prever quem serão os vencedores com a ajuda do Gemini, o bot de inteligência artificial (IA) do Google.

As previsões da IA do Oscar 2024

Graças a isso, já foi possível conhecer o prognóstico da IA para os vencedores em três das principais categorias da 96ª edição do Oscar: melhor filme, melhor ator e melhor atriz.

Queres saber quem seriam os vencedores nestas categorias, de acordo com esta tecnologia? Continua lendo para descobrir e ver se está alinhado com as suas próprias previsões para a cerimônia de premiação.

Quem ganharia como melhor atriz no Oscar 2024, de acordo com a IA?

Lily Gladstone, Emma Stone, Sandra Hüller, Carey Mulligan e Annette Bening são as estrelas indicadas para melhor atriz no Oscar 2024. As duas primeiras atrizes são as grandes favoritas.

De acordo com Gemini, a grande vencedora seria Gladstone por sua interpretação de Mollie Burkhart no filme Assassinos da Lua das Flores. Ela é a primeira nativa americana a ser indicada ao prêmio.

“A sua atuação em Assassinos da Lua das Flores foi elogiada pela crítica e o filme recebeu um forte apoio da Academia”, afirmou a IA, conforme relatado pela TV Azteca.