Cosplay vs. Fan Art: decidimos quem faz melhor no caso de Mera de Aquaman e DC Comics

A estes fatores acrescentamos alguns detalhes encantadores, como o fato de que a comunidade cosplay geralmente cria um espaço onde a admiração por Mera se torna tangível, construindo amizades e compartilhando criatividade.

Por outro lado, o Fan Art oferece uma interpretação artística com aspectos únicos, como é o caso de Mera, como nesta obra de Eepox no DeviantArt.

Uma peça que serve como um claro exemplo do que se pode alcançar neste campo. Desde retratos realistas até ilustrações que a fundem com outros personagens ou universos.

Imagem: DeviantArt | Mera de Aquaman

A fan art explora a imaginação e a visão de cada artista. Assim, torna-se uma forma de celebrar a Mera através do talento individual.

Mas e quanto a ela mesma? Criada em 1963 por Jack Miller e Nick Cardy, Mera não é apenas a parceira do Aquaman. Ela é uma rainha guerreira, estrategista e protetora de Atlântida.

Seu cabelo ruivo e seu traje verde esmeralda a distinguem há muito tempo, enquanto seu controle sobre a água a torna uma oponente formidável para qualquer um.

No mundo do cosplay, Mera é um personagem popular por sua estética atraente e poderosa. Os cosplayers recriam sua vestimenta com grande detalhe, desde a coroa e o traje até as escamas e o tridente.

No Fan Art, Mera é uma musa inspiradora onde a conhecemos com uma variedade de estilos, desde o clássico quadrinho até o anime ou o realista.

No caso dessas comparações, o melhor formato é aquele que produzir uma maior impressão estética no observador. No nosso caso particular, preferimos o cosplay.

