Com mais de 1 milhão de seguidores, Esposa de Davi do BBB participa de primeiro comercial ao lado da família Imagem: reprodução Instagram (@manireggo)

Não são apenas os participantes do Big Brother Brasil que têm a vida mudada de cabeça para baixo ao participar do reality. Seja para o bem ou para o mal, os familiares dos brothers e sisters também se destacam, e muitos aproveitam a oportunidade para mudar de vida ou apenas acessar oportunidades que antes eram até inimagináveis.

Este é o caso de Mani Reggo, esposa do participante Davi Brito do BBB 24. Após ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a empreendedora publicou que está participando do seu primeiro comercial.

Enquanto Davi atuava como motorista de aplicativo antes de entrar no reality, Mani é dina de uma barraca de lanches em Salvador. Com a participação do marido no programa, seu comércio virou um verdadeiro ponto turístico e recebe pessoas de diversos lugares.

Comercial sobre Dia Internacional das Mulheres

A partir da fama, surgiu também a oportunidade de Reggo participar de seu primeiro comercial, ao lado da mãe Josi e da irmã Fabiana Rego.

A mulher de 41 anos não deu muitos detalhes sobre a ação, mas deu o spoiler de que se trata de uma ação sobre Dia Internacional das Mulheres, comemorado na próxima sexta-feira (8).

“As três irão aparecer contando suas histórias de vida e como a irmã foi peça fundamental na abertura da barraca da mulher de Davi, que já é o maior sucesso em Salvador”, diz o site ‘Extra’.

