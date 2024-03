Cena de Tião e José Inocêncio em Renascer leva web ao delírio: ‘‘Atuação de milhões’

Uma cena de Tião (Irandhir Santos) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) em Renascer levou a web ao delírio, gerando comentários positivos aos personagens e aos atores, que se reencontraram depois de trabalharem juntos no remake de Pantanal.

Na cena, o protagonista de Renascer conta o que acontece quando Tião Galinha deseja fazer pedidos ao cramulhão, chamado de diabinho, por ele. José Inocêncio explica que a entidade vai cumprir com o prometido, mas que levará a alma de um de seus filhos.

O personagem de Irandhir Santos na novela da Globo escuta tudo com muita atenção e parece estar suando conforme José Inocêncio fala sobre o diabinho. Mas, no final, ele diz que quando ficar rico terá muitos filhos com sua esposa, demonstrando que fará de tudo para conseguir o cramulhão.

Em Renascer, Tião pergunta para José Inocêncio sobre como conquistar o diabinho (Reprodução/Globo)

Depois da exibição na Globo, a cena de Tião Galinha e José Inocêncio foi parar nas redes sociais e acabou gerando muitos comentários. Um fã, por exemplo, escreveu que os atores fizeram uma “atuação de milhões”, trazendo de volta o meme de 2023.

Um outro destacou que Irandhir Santos e Marcos Palmeira são “dois gigantes da teledramaturgia” e disse ainda que a cena de Renascer teve “muita emoção”.

LEIA TAMBÉM: Samantha Jones impressiona em Renascer; essa foi a reação do público ao assisti-la

Uma outra fã do remake da Globo afirmou que “Tião emociona” e o ator Irandhir Santos “sabe interpretar” muito: “Nem sei o que dizer”, declarou a pessoa.

Além dos personagens, o público relembrou que Renascer é um novelão: “Gente, que novela genial! Principalmente pra quem acredita em lobisomem,alma penada! Eu surto com RENASCER. Que novelão, meu pai. A gente merecia esse presente da Globo. Demais!”.

O elenco da novela Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: Os signos que devem se cuidar, pois a intuição está em alta