Camilla tira pausa real: o que isso significa para a monarquia britânica?

Mal entramos em março e a realeza britânica já está no centro das atenções, mas, infelizmente, não pelos melhores motivos. Este ano, uma série de acontecimentos desafortunados envolvendo principalmente questões de saúde tem aumentado a preocupação entre súditos e admiradores da monarquia em todo o mundo.

Em meio a essas circunstâncias, a Rainha Camilla, casada com o Rei Charles III, anunciou uma pausa de seus deveres reais em um momento que pode ser considerado tudo, menos oportuno.

Camilla, aos 76 anos, costuma se permitir um descanso programado nesta época do ano. Este período de repouso, divulgado pela revista People e pela Fox News, não está ligado ao estado de saúde de seu esposo.

A preocupação surge, porém, devido ao momento escolhido para a pausa. A realeza britânica conta com membros “trabalhadores”, encarregados de representar o monarca em compromissos oficiais. Com as recentes ausências de Charles e Kate Middleton, por motivos de saúde, Camilla e William estiveram sobrecarregados com as responsabilidades cerimoniais e diplomáticas, ao mesmo tempo que cuidavam de seus respectivos cônjuges.

Neste cenário, a carga recai sobre William, obrigando a monarquia a convocar integrantes do que pode ser visto como um “banco de reservas”. Entre eles estão o Príncipe Edward e a Princesa Anne, irmãos mais novos de Charles. A Princesa Anne foi escalada para nove compromissos na próxima semana, enquanto Edward deve cumprir outras oito funções públicas.

A Princesa de Gales passou por uma cirurgia em janeiro e, desde então, está afastada dos olhares públicos, diferentemente de Charles, que, mesmo após uma operação na próstata e o diagnóstico de câncer, fez aparições para tranquilizar seus súditos. As especulações e teorias que circulam na internet sobre a saúde de Kate obrigaram o palácio a se pronunciar, reafirmando que ela está se recuperando e que este processo deve levar cerca de dois meses.

O Príncipe William lidera atualmente a linha de sucessão ao trono britânico, seguido por seus três filhos com Kate Middleton: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. Em quinto lugar está o Príncipe Harry, que agora reside nos Estados Unidos com sua esposa, Meghan Markle, e seus dois filhos.

Fonte: Revista Monet

