Camila Parker: revelado seu estranho tratamento de beleza para rejuvenescer

Camila, a rainha consorte da Inglaterra, tem um grande desafio pela frente. Apesar de ter conquistado muita popularidade e respeito, ainda tem muito a ganhar para alcançar uma imagem tão boa quanto a de fãs como Lady Di.

É inegável que a princesa de Gales continua sendo a sombra por trás da atual consorte, mas ao longo dos anos isso foi diminuindo, à medida que a aparência da esposa do rei Charles III foi renovada.

Camila Parker (Getty Images) (Sean Gallup/WPA Pool / Getty Images)

É bem sabido que a imagem estética de Lady Di nunca pôde ser igualada pela rainha Camila. Esta última manteve por muitos anos seu icônico corte Shagg, looks descontraídos que não chamam a atenção do mundo da moda, dentes amarelos e uma pele sem brilho devido à grande quantidade de cigarros que fumava diariamente.

Quando se tornou esposa do então príncipe Charles, essa imagem despreocupada teve que mudar para se adequar aos padrões de beleza da família real britânica, um aspecto que é detalhado no livro de Bertrand Meyer-Stabley, ‘Majesty’.

Desde peeling, laser facial e até botox

Um pedaço de literatura onde afirma que Camila se submeteu a tratamentos estéticos comuns, incomuns e dolorosos para melhorar sua aparência física e incentivar o cuidado da pele do rosto. Além disso, também é detalhado que foi recomendado a ela parar de fumar para ajudar a que o sucesso do processo fosse refletido de maneira rápida.

O veneno de abelha hidrata e revitaliza a pele do rosto

Essas mudanças foram apenas o começo de uma longa lista. Entre os tratamentos estéticos estão o peeling e o laser facial, que servem para apagar as linhas de expressão e as rugas marcadas, além do botox na testa e nos lábios, clareamento dental e veneno de abelha.

É talvez o tratamento mais raro ao qual a rainha Camila se submeteu. Não é um tratamento invasivo, mas é um procedimento que ganhou muitos seguidores graças aos seus benefícios e resultados.