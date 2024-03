BBB 24: ‘Se fosse o Davi?’, questiona web, após alerta do ‘Tá Com Nada’

BBB 24: Alerta do Tá Com Nada foi acionado durante a festa (Reprodução/Globoplay)

Durante a festa, Fernanda entrou na casa com bebida e acabou levando toda a casa para o Tá Com Nada, novidade que estreou no BBB 24 e ainda gera muitas dúvidas nos participantes e também no público, que usou a web para reagir ao momento.

Nos comentários do vídeo que mostra o momento em que a produção do Big Brother Brasil mostra a notificação, um fã do reality show disse que “agora, Yasmin surta, porém ela mesma tava afim desse momento com a amiguinha”.

Uma outra pessoa disse que Fernanda foi para sala com bebida e causou o Tá Com Nada de propósito e chamou a sister de “desnecessária”.

Outro comentário que chamou a atenção da web, depois que Fernanda levou a casa para o Tá Com Nada, foi um perfil do Instagram que comentou que “a lei do retorno é implacável” e lembrou que “Yasmin quis tanto ficar no Tá Com Nada que foi pra lá sem mover um dedo”.

Há também quem não entenda os motivos para Fernanda e seus aliados comemorarem a punição dentro do BBB 24: “Engraçado é ver as pessoas que mais contribuíram pra isso acontecer, comemorando. Bem incoerente né?!”, escreveu o fã do reality show da Globo.

Vale destacar que Fernanda também perdeu 50 estalecas e irritou muitos brothers, mesmo depois de comemorar durante a festa desta quarta-feira (06).

Mas se fosse o Davi?

BBB 24: Fernanda foi responsável pelo Tá Com Nada, mas web questiona 'se fosse o Davi?' (Reprodução/Globoplay)

Depois que o alerta foi dado, o público também comentou se a alegria de estrear o Tá Com Nada do BBB 24 seria a mesma. Para uma seguidora do perfil oficial do Big Brother Brasil, a resposta é não: “Se fosse o Davi era terceira Guerra Mundial”, destacou ela.

Um outro disse que “se fosse uma das meninas ou Davi, estavam agora falando um monte”, deixando claro que para ele o grupo persegue os demais participantes.

O que é o Tá Com Nada?

Nem todos entenderam o que realmente vai acontecer nesta quinta-feira (07), mas um outro fã do BBB 24 resolveu responder.

“Pra quem não sabe o que é o Tá Com Nada, a frase já diz tudo. O VIP e a Xepa vão ter seus mantimentos retirados dos armários e geladeira e vão mandar pra eles apenas o básico: feijão, arroz, café e goiabada”.

