BBB 24: Quem ainda não ganhou a prova do líder? Disputa define mais um hoje!

Quinta-feira é dia de prova do líder no BBB 24. Mas, antes da prova começar a definir mais uma semana dentro do reality show da Globo, o GShow identificou que alguns brothers e sisters estão indo com mais sede à coroa, afinal nunca conquistaram a liderança.

Segundo o site oficial do Big Brother Brasil, um total de sete participantes ainda não tiveram o prazer de virar líder dentro da casa e desfrutar das regalias, como festa própria, indicar alguém para o paredão e, aquilo que é mais desejado, estar imune por mais uma semana de jogo.

Prova de Resistência no BBB 24: dinâmica garante mais uma semana ao vencedor (Reprodução/TV Globo)

Mas, nesta quinta-feira (07), os participantes pipocas e camarotes voltam ao jardim da casa do BBB 24 e um deles pode colocar a coroa na cabeça. Segundo o site oficial do reality show da Globo, há sete azarões na temporada: Yasmin, Isabelle, Davi, Leidy Elin, Pitel, Alane e Giovanna.

Vale destacar que durante sua participação no Mesacast BBB 24, Boninho deixou escapar que, com a saída de Wanessa Camargo do reality, é possível fazer uma disputa pela liderança onde os brothers e sisters abraçam uma salsicha. Será que vem mais uma prova de resistência?

Quem já foi líder na temporada?

Ao todo, foram onze provas de liderança desde que o BBB 24 começou, em janeiro. Porém, apenas oito participantes conquistaram o posto.

MC Bin Laden, Beatriz, Fernanda, Raquele, Matteus e Lucas Henrique, que seguem no jogo e Deniziane e Rodriguinho, que já foram eliminados do programa.

Beatriz e Isabelle ganham a prova de resistência, mas o BBB 24 ainda está sem uma líder (Reprodução/Globoplay)

De todos, o professor de educação física venceu a prova do líder do BBB 24 três vezes e o pagodeiro ganhou a dinâmica duas vezes.

Agora, basta esperar até o BBB ao vivo, nesta quinta-feira (07), para saber qual será a prova do líder e quem vai ganhar desta vez. Será um dos azarados ou uma repetição?

