BBB 24: ‘O que eu sinto é muito grande’, declarou Davi para uma sister próxima

Davi não segurou o choro e, muito menos, a emoção ao se declarar para uma sister dentro do BBB 24. Durante a festa, que aconteceu na noite de quarta-feira (06), o motorista de aplicativo disse que sentia algo muito grande por ela.

A declaração foi para Isabelle e fez com que o motorista de aplicativo chorasse muito e revelasse ainda que sente ciúmes da amiga dentro do BBB 24.

“Às vezes, eu sinto ciúmes de você e tal. Assim, como se eu tivesse querer ter o controle, sabe. Mas é por que deve ter um coração muito grande. Quando o coração começa a falar eu boto para fora”, disse o baiano.

Isabelle interviu e apontou que Davi não precisa ter ciúmes dela: “Mas…ciúmes não precisa sentir. Eu sou sua amiga, amiga de um e de outro. Isso não tem nada a ver. Não pode sentir isso”, afirmou a sister, durante a festa do Big Brother Brasil.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘Se fosse o Davi?’, questiona web, após alerta do ‘Tá Com Nada’

Emocionado, Davi continuou chorando e reafirmou que gosta muito dela: “O que eu quero te falar é que o que eu sinto por você é muito grande, sabe. Só que, às vezes, eu quero deixar o coração falar, mas a minha razão me prende”.

Traição ou estratégia?

Davi abriu o jogo com uma de suas mais fiéis aliadas dentro do BBB 24 ao afirmar que votaria nela para um futuro paredão. A conversa aconteceu durante a festa desta quarta-feira (06), quando o brother afirmou: “Eu indico você”.

Em um determinado momento, o motorista de aplicativo comentou com Isabelle que, caso eles cheguem no Top 5 do Big Brother Brasil, ela seria sua indicação para a eliminação, mas tudo para protegê-la dos outros três participantes que estarão no pódio.

BBB 24: ‘Eu indico você’, disse Davi para aliada ao falar sobre paredão (Reprodução/Globo)

“Se chegar no Top 5 eu, você, Alane e Matteus eu indico você para o paredão. Não é uma forma de te fud*r, mas de te proteger. Eu vou lhe proteger pq eu acredito em você”, afirmou Davi.

Segundo ele, a ideia, até o momento, é evitar que Matteus, Alane e Beatriz façam isso com sua melhor aliada no BBB 24: “Eu ainda vou dizer para o Brasil que estou colocando você no paredão para ver o pau quebrar entre eles três”.

LEIA TAMBÉM: Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco em março de 2024