BBB 24: “Momento nosso”, diz Lucas Henrique para Pitel após sister chamá-lo para cantar

Rapaz esse take aqui muito cinema hein.



Pitel e Buda cantando "Se for amor, você vai esperar" enquanto a câmera sai deles e vai pra uma mão com uma maçã

Será que Buda e Pitel vão morder a maçã, o fruto proibido?#BBB24 pic.twitter.com/R2aHHjPiFt