BBB 24: ‘Eu indico você’, disse Davi para aliada ao falar sobre paredão

Davi abriu o jogo com uma de suas mais fiéis aliadas dentro do BBB 24 ao afirmar que votaria nela para um futuro paredão. A conversa aconteceu durante a festa desta quarta-feira (06), quando o brother afirmou: “Eu indico você”.

Em um determinado momento, o motorista de aplicativo comentou com Isabelle que, caso eles cheguem no Top 5 do Big Brother Brasil, ela seria sua indicação para a eliminação, mas tudo para protegê-la dos outros três participantes que estarão no pódio.

“Se chegar no Top 5 eu, você, Alane e Matteus eu indico você para o paredão. Não é uma forma de te fud*r, mas de te proteger. Eu vou lhe proteger pq eu acredito em você”, afirmou Davi.

Segundo ele, a ideia, até o momento, é evitar que Matteus, Alane e Beatriz façam isso com sua melhor aliada no BBB 24: “Eu ainda vou dizer para o Brasil que estou colocando você no paredão para ver o pau quebrar entre eles três”.

Por fim, Davi disse para Isabelle durante a festa do BBB que consegue separar amizade de jogo: “Eu separo amizade de jogo. Se eu coloquei você lá para te proteger, o Brasil vai saber disso e não vai tirar você”.

Vale destacar que nesta quinta-feira (07) acontece mais uma prova do líder. Até o momento, não sabemos se será de resistência, agilidade ou memória.. Mas, em breve, a casa do Big Brother Brasil 24 terá uma nova liderança. Quem será?

Tá Com Nada acionado

BBB 24: Fernanda foi responsável pelo Tá Com Nada, mas web questiona 'se fosse o Davi?' (Reprodução/Globoplay)

Durante a festa, Fernanda entrou na casa com bebida e acabou levando toda a casa para o Tá Com Nada, novidade que estreou no BBB 24 e ainda gera muitas dúvidas nos participantes e também no público, que usou a web para reagir ao momento.

Nos comentários do vídeo que mostra o momento em que a produção do Big Brother Brasil mostra a notificação, um fã do reality show disse que “agora, Yasmin surta, porém ela mesma tava afim desse momento com a amiguinha”.

