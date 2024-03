A verdadeira festa! Assim Antonela Roccuzzo comemorou seu aniversário

No dia 26 de fevereiro, a esposa do campeão do mundo Lionel Messii comemorou seu aniversário. As imagens divulgadas por Antonela Roccuzzo deram a entender que a celebração não foi extravagante, mas sim um assunto íntimo.

Um simples bolo, junto com figuras das princesas da Disney, foi o destaque do aniversário da argentina de 36 anos. No entanto, a verdadeira festa aconteceu neste sábado, 02 de março, com a presença de uma figura das plataformas de música.

O amor da vida de Lionel Messi usava um vestido justo e marrom. Da mesma forma, houve vários convidados e a música ficou por conta de Bizarrap. Agora, um bolo de quatro andares foi o destaque e, é claro, a presença do rosarino não poderia faltar.

Leo vestiu uma camiseta branca e uma calça oversize. Desta vez, ele deixou de lado estar descalço e optou por tênis brancos, um visual bastante relaxado para a situação.

Mensagem de amor passada

“O fato de tê-la ao meu lado simplifica muitas coisas para mim. É uma pessoa com quem nos conhecemos há muito tempo, que me conhece perfeitamente, sabe como me abordar em cada momento. E, acima de tudo, nos momentos ruins. É uma pessoa que praticamente não tem dias ruins, que está sempre de bom humor. É uma companheira espetacular,” destacou sobre sua esposa em uma de suas declarações mais profundas feitas em 2017.