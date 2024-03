A traição desconhecida de Camila Parker a Kate Middleton que causou sua ruptura com William

Como se o confronto que o rei Charles III tem com seu irmão, o príncipe Andrew, e seu filho, o duque de Sussex, não fosse suficiente, agora a imprensa britânica decidiu aumentar ainda mais a tensão em sua relação com a família real entre as duas rainhas: a atual consorte, Camila Parker, e a futura monarca britânica, Kate Middleton.

A rainha Camilla agiu nas sombras

De acordo com o jornal Express, Camila Parker foi encarregada de colocar a mão negra nas sombras para tecer um destino sombrio no namoro de Kate Middleton e o príncipe William. A razão? A rainha consorte considerava a princesa de Gales “pouco digna”.

Kate Middleton WPA Pool / Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Sobre o namoro de Kate Middleton e do herdeiro ao trono britânico correram linhas de tom rosa e amarelo por anos. Certamente, os diferentes meios de comunicação tiveram tempo suficiente para inventar todo tipo de rumores sobre o casal atual, uma década de idas e vindas sentimentais que deu muito o que falar.

Além disso, não se tratava do namoro mais estável já transmitido quase diariamente nas capas de revistas daquela época: houve rumores de infidelidade, mal-entendidos, separações e alguns apelidos ofensivos a respeito.

A rainha Camila considerava Kate “pouco digna”

Atualmente, a imprensa britânica responsabiliza a rainha Camila por uma dessas rupturas. Em 2007, o relacionamento entre William e Kate sofreu um novo revés e uma separação que, é claro, foi seguida pelos jornalistas e paparazzi.

Camila Parker Sean Gallup / WPA Pool / Getty Images (Sean Gallup/WPA Pool / Getty Images)

Naquela época, Kate Middleton vivia em Londres e o príncipe William cumpria seus deveres reais em Dorset, no regimento mais antigo do exército britânico, a Household Cavalry.

No entanto, pouco tempo depois daquela separação, o escritor Christopher Anderson, autor de um livro sobre o casal, revelou que por trás daquele adeus estava a atual rainha consorte.

A traição de Camila Parker contra Kate Middleton

A razão pela qual em 2007 a antiga duquesa da Cornualha achava uma boa ideia posicionar Charles contra a jovem namorada de seu primogênito não poderia ser mais absurda: considerava que a jovem não era digna de ser uma Windsor.

“Camilla é um pouco esnobe. Ela é uma aristocrata, sempre esteve envolvida nos círculos reais e se considerava a herdeira de Alice Keppel, sua bisavó, que foi amante de Eduardo VII”, afirmou Christopher Anderson.