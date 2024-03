5 filmes de Adam Sandler nos quais ele demonstra que também pode atuar em dramas

Adam Sandler, conhecido principalmente por seus papéis cômicos, demonstrou ao longo de sua carreira sua versatilidade como ator ao incursionar no gênero dramático. Embora seja reconhecido por suas comédias, Sandler deixou uma marca significativa no mundo do cinema com suas atuações em filmes que exploram a profundidade das emoções humanas.

Apresentamos cinco filmes nos quais Adam Sandler demonstra sua habilidade em interpretar papéis dramáticos com maestria.

1. Joias Brutas

Dirigido pelos irmãos Safdie, este filme agitado apresenta Sandler no papel de um joalheiro nova-iorquino. Sua interpretação visceral lhe rendeu o reconhecimento da National Board of Review como Melhor Ator. Sandler cativa o público com sua atuação convincente, mergulhando completamente na complexidade emocional de seu personagem.

2. Arremessando Alto

Neste filme, Sandler interpreta um olheiro de jogadores de basquete, que descobre o potencial em um jovem com um passado difícil.

3. Homens, Mulheres e Filhos

Sob a direção de Jason Reitman, Sandler estrela este filme que explora o impacto da internet na vida de diferentes famílias. Sua interpretação como um homem insatisfeito que busca consolo na rede mostra a fragilidade das relações humanas na era digital.

4. Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe

A família não se escolhe: Neste filme dirigido por Noah Baumbach, Sandler contracena com Dustin Hoffman, Ben Stiller e Elizabeth Marvel, interpretando um dos filhos de uma família disfuncional.

5. Embriagado de Amor

Dirigido por Paul Thomas Anderson, este filme foi um ponto de virada na carreira de Sandler, demonstrando seu talento para atuar em filmes de drama. Sua interpretação do neurótico Barry é comovente e autêntica, levando o público a uma jornada emocional através da solidão e da busca pelo verdadeiro amor.

Apesar de seu sucesso no gênero da comédia, Adam Sandler demonstrou ter uma impressionante gama de atuação, capaz de comover e cativar o público em papéis dramáticos igualmente memoráveis. Sua recente incursão na ficção científica com "Spaceman" promete continuar surpreendendo os espectadores com seu talento.

"Spaceman" é um filme de ficção científica que marca uma nova direção na carreira de Adam Sandler. Lançado na Netflix em 1º de março de 2024, este filme nos mergulha em uma história fascinante que combina elementos de drama, suspense e reflexão filosófica.