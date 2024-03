Uma Playboy que disse ter vivido uma aventura com Leo DiCaprio detalha aspectos negativos do ator

Hieke Konings, uma jovem modelo holandesa com um contrato em vigor com a famosa revista de conteúdo adulto, Playboy, detalhou em uma entrevista recente a um veículo de imprensa sobre um encontro íntimo que teve em um local noturno na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, com o famoso ator Leonardo DiCaprio.

A mulher de 22 anos indicou que, para sua surpresa e como um ponto negativo em relação ao vencedor do Oscar de Melhor Ator na edição de 2015 por sua destacada atuação em "O Regresso", o modo como ele a beijou não foi o melhor possível.

Mau beijador

Em suas declarações ao meio de comunicação Page Six, Konings indicou que não ficou totalmente satisfeita com a habilidade de beijo do artista californiano de 49 anos. Segundo o relato, o encontro aconteceu há algum tempo em um local noturno que só se pode entrar com um convite especial.

"Lembro-me de o ver sentado ali com um moletom preto com capuz e um boné e fizemos contato visual. Caminhei até a sua mesa e sentei-me ao seu lado. Beijamo-nos por um tempo e depois ele pediu-me para voltar para casa com ele", recordou a jovem, acrescentando que foi o gerente do ator que se aproximou dela para dizer que DiCaprio queria falar com ela.

Pela maneira como ele a beijou, a jovem afirmou que não quis ir com o ator. "Ele reagiu muito surpreso. Claro que não estava acostumado. Quando eu disse que não o conhecia o suficiente, ele respondeu docemente, 'eu respeito isso'. Então ele se virou para outra garota e a levou para casa!".

Além disso, Konings enfatizou que as habilidades de beijo de DiCaprio estavam “ok”, mas indicou que definitivamente não eram as melhores. “Eu tinha ouvido de outras garotas que ele poderia ser muito estranho. Por exemplo, que ele deixa os fones de ouvido durante o sexo porque não quer ouvir. Leo é muito estranho e velho”, sentenciou duramente a coelhinha.