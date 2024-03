TOMORROW X TOGETHER retornará em 1 de abril com seu sexto mini-álbum ‘minisode 3: TOMORROW’

TOMORROW X TOGETHER voltará 1º de abril com seu sexto mini álbum ‘minisode 3: TOMORROW’ BIGHIT MUSIC

Os ícones globais da Geração Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN e HUENINGKAI) anunciam hoje seu sexto mini álbum, minisode 3: TOMORROW, a ser lançado em 1 de abril.

A banda líder da Geração Z anunciou o novo álbum no '2024 TXT FANLIVE PRESENT X TOGETHER', um evento ao vivo realizado em Seul nos dias 2 e 3 de março para celebrar o quinto aniversário de sua estreia com seus fãs. No segundo dia do evento, a banda surpreendeu ao revelar o novo logo de seu próximo álbum.

O vídeo começa com o logotipo ‘X’ de seu lançamento anterior, The Name Chapter: FREEFALL, que é atraído por uma encantadora luz brilhante. A iluminação suave acende como uma chama, revelando um novo logotipo que irradia um ambiente romântico. A combinação harmoniosa de cores primárias desde seu álbum de estreia The Dream Chapter: STAR (branco, amarelo, azul céu) até The Name Chapter: FREEFALL (branco, azul) dá a impressão de uma continuidade na narrativa de seu álbum, enquanto o código Morse no final do vídeo lembra a estreia da banda.

Como voz principal da Geração Z, TOMORROW X TOGETHER apresentou música e conceitos que representam a juventude. Ao entrelaçar a realidade com a fantasia na narrativa de seu álbum, eles também se estabeleceram como narradores visuais do K-pop, aumentando a expectativa pelo conceito visual que apresentarão com o novo álbum.

Siga o TOMORROW X TOGETHER nas redes sociais: