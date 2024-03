Terremoto na realeza: William fica furioso com Harry e explode novo conflito entre os irmãos

O príncipe William do Reino Unido conseguiu enfrentar com firmeza única o diagnóstico de câncer de seu pai, o rei Charles III, mas essa situação também causou estragos em seu relacionamento com seu irmão, o príncipe Harry. E é que o duque de Sussex cometeu outra ação que causou a ira absoluta do próximo herdeiro do trono britânico.

O príncipe William estaria novamente chateado com seu irmão por seu repentino interesse na saúde do rei Charles III

Após a mais recente viagem do príncipe Harry ao Reino Unido para visitar o rei Charles III após a confirmação do câncer de seu pai, o príncipe de Gales encontrou uma nova maneira de ficar zangado com seu irmão mais novo.

Príncipe Harry Max Mumby/Getty Images

Alguns meios de comunicação ingleses revelaram que o marido de Kate Middleton está chateado com o príncipe Harry porque vê apenas um motivo de publicidade para ganhar popularidade com a breve visita de seu irmão à capital inglesa.

O duque de Sussex esteve com o monarca britânico por apenas 45 minutos. No dia seguinte, ele voltou para os Estados Unidos onde participou de uma entrevista no programa de televisão “Good Morning America” e revelou que estava totalmente disposto a retomar alguns deveres reais dos quais havia renunciado no início de 2020.

As possibilidades de reconciliação entre os irmãos parecem muito remotas

Esta situação tem causado a ira em massa do futuro rei da Inglaterra, que tem um relacionamento terrível com seu irmão no momento.

Príncipe Harry / Príncipe William (WPA Pool/Ben Stansall, AFP or Licensors, AP / Getty Images)

A correspondente Ingrid Seward tem estado atenta aos recentes relatos de raiva do príncipe William e apoia a sua posição firme, pois também acredita que Harry "está apenas aproveitando o momento" para obter uma imagem de relevância em meio à grave situação de saúde de seu pai.

“William não sente desejo algum de falar com Harry, a menos que ele se comporte como um cavalheiro e peça desculpas a ele e à princesa de Gales”, revelou ao jornal The Sun.