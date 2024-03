Taylor Swift preocupa seus fãs ao tossir e ter dificuldade para respirar em seu último show

Taylor Swift realizou recentemente um concerto em Singapura e, enquanto interpretava uma de suas músicas, seus fãs notaram que ela começou a tossir e parecia ter dificuldades para respirar.

O momento foi capturado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, rapidamente se tornando viral e gerando preocupação entre os Swifties.

Desde então, muitos fãs têm especulado que Taylor Swift provavelmente está exagerando com sua turnê musical, pois tem viajado para diferentes partes do mundo para cumprir as datas e oferecer shows com mais de três horas de duração.

Os fãs pedem a Taylor Swift para se cuidar e descansar

Como Taylor Swift viajou dos Estados Unidos para o Japão para realizar um concerto e, ao terminar, voltou para ver seu namorado Travis Kelce jogar na final do Super Bowl, seus fãs acreditam que isso acabou por afetá-la, especialmente porque dias depois ela continuou com sua turnê e viajou até a Austrália.

Em Singapura, a cantora americana terá que realizar mais três apresentações e os Swifties consideram que isso poderia desgastá-la ainda mais, já que seus concertos costumam durar pouco mais de três horas.

No entanto, sabe-se que depois que Taylor Swift terminar seus shows em Singapura, ela fará uma pausa de alguns meses para poder continuar com a turnê ‘The Eras Tour’ na França no mês de maio.

Por outro lado, o portal Six Page compartilhou a informação de que Travis Kelce planeja pedir a cantora em casamento neste verão, quando completarem um ano de relacionamento.