Selena Gomez diz estar em seu melhor momento e o namorado Benny Blanco é a razão

O romance entre Selena Gomez e Benny Blanco continua a surpreender a todos e a dividir opiniões. Enquanto alguns internautas expressam alegria ao ver a atriz encontrar o amor, outros mostram seu repúdio em relação ao produtor, chegando até a pedir para que ele a deixe em paz.

A estrela de ‘Only Murders in the Building’ teve uma interessante lista de relacionamentos, que inclui alguns dos homens mais cobiçados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner e até The Weeknd, no entanto, ela mesma mencionou que nenhum deles foi o que realmente esperava, razão pela qual decidiu dar um tempo para parar de se pressionar em relação a ter um parceiro. Isso até Blanco cruzar seu caminho. Agora, a cantora tem mostrado estar em seu melhor momento, desfrutando de seu relacionamento e fazendo crescer sua carreira.

Selena Gomez afirma que está “vivendo sua melhor vida”

Selena Gomez O relacionamento da atriz com Benny Blanco foi muito criticado, mas ela está feliz (Instagram)

Selena está abraçando este novo capítulo de sua vida. “Uma parte de mim sente que finalmente estou em um bom lugar com tudo em minha vida”, disse à revista Rolling Stone em uma entrevista.

E é que não só celebrou o sucesso da série ‘Only Murders in the Building’, que recebeu merecidas indicações na temporada de prêmios, mas também retornou à música com um novo single intitulado ‘Love On’. Conforme explicou à Rolling Stone, esta nova música vem “de um lugar de confiança” que mostra a “alegria e a curiosidade” que está experimentando agora. Além disso, revelou que espera lançar seu novo álbum ainda este ano, mas que ainda está trabalhando nas faixas que incluiria.

“Acho que objetivamente gostaria de dizer que estou trabalhando em um álbum, mas não sei se essas músicas estariam nesse projeto. Sinto que estou me organizando e estou no processo de criar realmente algumas músicas incríveis, espero. Não sei se se encaixariam com o que vou escolher”, disse.

Em relação a voltar totalmente para a música, Selena disse: “Acredito que é natural as pessoas tirarem uma pausa, mas acho que para mim há um aspecto completamente diferente na minha vida, o orgulho e a alegria. Eu amo o cinema. Eu amo a televisão. Sinto que não fiz muitas das coisas que quero fazer nesse espaço. Não é um 'não, nunca' [para a música], é mais que eu gostaria de explorar um pouco mais esse mundo e ter tempo para fazê-lo”.

Benny Blanco tem sido uma peça-chave na felicidade de Selena Gomez

Benny tem sido muito criticado desde que está com Selena Gomez, pois afirmam que ele “se aproveita de sua fama” ou “não é bom o suficiente” para ela. No entanto, ele construiu uma sólida carreira na música como produtor e compositor, trabalhando de perto com Selena muito antes de serem um casal. Blanco é amplamente reconhecido na indústria musical, sendo responsável por sucessos como ‘Diamonds’ de Rihanna, ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, ‘TiK ToK’ de Kesha, ‘Lonely’ de Justin Bieber e ‘Same Old Love’ de Selena Gomez.

"Ele é absolutamente tudo para o meu coração. Ele tem sido a melhor coisa que me aconteceu. Fim. ... Ele continua sendo melhor do que qualquer pessoa com quem estive. Fatos.", escreveu em uma publicação.”

Uma fonte exclusiva da revista US Weekly afirmou que "Selena não se sentia tão feliz com ninguém com quem havia saído há muito tempo. Selena e Benny estão verdadeiramente apaixonados e, embora ela tenha mantido em segredo a maioria das pessoas com quem saiu, com Benny não pôde esperar para revelar que estavam juntos".

“Acredito que é muito importante conhecer alguém que te respeite. E acho realmente bom também contar com alguém que entenda o mundo em que vivo. Tenho que dizer que, em geral, é o mais segura que me senti e tem sido realmente encantador”, disse em outra entrevista com Lower. “Cresci através disso, então é incrível”.