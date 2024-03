Revelada a data do retorno de Kate Middleton aos deveres reais

Day Twelve: The Championships - Wimbledon 2021 (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) (Clive Brunskill/Getty Images)

Desde a realização de uma cirurgia no abdômen em janeiro, a ausência de Kate Middleton tem sido amplamente discutida na mídia e redes sociais. Originalmente, esperava-se que a Princesa de Gales retomasse suas funções reais após a Páscoa, ao final de março.

No entanto, uma atualização recente na sua agenda oficial sugere que seu retorno aos compromissos públicos está previsto apenas para 15 de junho, durante as celebrações do Trooping the Colour, uma cerimônia tradicional que homenageia o aniversário do monarca britânico, atualmente o Rei Charles III.

Kate foi vista apenas uma vez desde a operação, em um carro conduzido por sua mãe, Carole, nas proximidades do Castelo de Windsor. Ainda não está claro se Kate permanecerá reclusa até a data marcada ou se participará de outros eventos antes da mencionada celebração.

O Trooping the Colour marca uma das tradições mais antigas do Reino Unido, envolvendo uma parada militar em honra ao aniversário oficial do soberano. Durante o evento, Kate, juntamente com o Príncipe William, o Rei Charles III, a Rainha Consorte Camilla, e os filhos do casal, devem inspecionar os soldados no Desfile da Guarda Montada.

Antecipando o retorno de Kate

A notícia da reclusão de Kate pós-operatória e a subsequente revelação de sua agenda atualizada geram expectativa sobre seu retorno e como ela reassumirá suas responsabilidades públicas.

Esse momento é especialmente significativo, refletindo não apenas sobre a saúde e bem-estar da Princesa, mas também sobre o papel vital que ela desempenha na família real e para o público britânico.

