RADWIMPS: a banda de rock japonesa destaca que a Ásia não é apenas K-pop

Hoje em dia, quando se fala musicalmente da Ásia, a primeira coisa que vem à mente é o K-pop, mas há outros gêneros que também se destacam, como o rock. Publimetro conversou com RADWIMPS, a banda japonesa que está prestes a iniciar a turnê The Way You Yawn, And the Outcry of Peace: Latin America Tour 2024.

“Sim! Estamos tão prontos! É a primeira vez que venho para a América Latina, exceto o México, então é mais ou menos como sentir ‘é tão bom te ver pela primeira vez’. Espero muita energia vinda da plateia. Precisamos garantir que vamos superar essa energia no palco”, disse o vocalista, Yojiro Noda.

RADWIMPS (Foto: Cortesía.)

“O público da Cidade do México já estava cantando antes mesmo de subirmos ao palco. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo e foi uma loucura”, acrescentou o guitarrista Akira Kuwahara, antes de seu próximo retorno ao país.

O grupo alcançou um reconhecimento importante em sua carreira e destacou como o rock está em um mundo dominado pelo K-pop.

"Hoje, o K-pop domina a Ásia, e o rock está tentando sobreviver em todo o mundo. Tenho poucos amigos que são artistas de K-pop e sei que passaram por um treinamento muito duro por um longo tempo. Portanto, o K-pop não é apenas uma tendência. Acredito que seu desempenho é de classe mundial. Além da prática, bandas de rock precisam escrever boas músicas por conta própria, o que pode ser um pouco mais difícil, mas acredito que há grandes qualidades com as quais podemos competir com estrelas do hip hop e grupos de dança. Espero que haja mais bandas de rock de classe mundial do Japão saindo para o mundo, incluindo nossa banda", explicou Akira Kuwahara.

Ao serem perguntados qual é a sua música favorita para tocar ao vivo e porquê, eles responderam: “Oshakashama é a minha favorita para tocar ao vivo. As frases meticulosamente compostas são divertidas de interpretar. Temos uma sessão improvisada que adicionamos como um arranjo especial para a versão ao vivo e essa seção sempre me emociona ao tocar”, compartilhou Yusuke Takeda.

O RADWIMPS revelou que no ano passado tiveram um momento chave em sua carreira, "a turnê mundial de 2023 foi uma experiência orgulhosa. Tocar na frente de tanta gente em uma turnê com ingressos esgotados ao redor do mundo não era o que esperávamos quando começamos a banda aos 15 anos. Parece que ainda estamos vivendo um sonho", disse Yojiro Noda.

A banda também se juntou ao renomado compositor de música para cinema Kazuma Jinnouchi, para criar a trilha sonora perfeita para o último filme do premiado diretor Makoto Shinkai, Suzume, que arrecadou mais de 300 milhões de dólares em bilheteria em todo o mundo e foi indicado ao Globo de Ouro.

"Originalmente, pensei que haveria mais troca de ideias, mas não tínhamos muito tempo, então trabalhamos principalmente separadamente em nossas próprias tarefas. Gostaria que pudéssemos trabalhar mais de perto, mas infelizmente não foi uma grande parceria. Dito isso, aprendemos muito com ele no final da gravação em Londres. Ele fez arranjos orquestrais de nossas melodias em algumas das músicas. Sua magia de arranjos e orquestração, desenvolvida a partir de sua experiência em composição cinematográfica, foi muito inspiradora para nós", disse Yojiro Noda.

Enquanto Yusuke Takeda acrescentou: "Ele tem tanto conhecimento que não possuímos, como uma técnica especial de interpretação de instrumentos de orquestra e camadas de cordas e metais com sintetizador para uma presença maior".

O quarteto japonês, Radwimps, foi formado em 2001 e fez sua estreia com uma gravadora importante em 2005, conquistando uma ampla base de fãs, com a geração mais jovem como núcleo.

RADWIMPS (Foto: Cortesía.)

Mensagem para os fãs

"Eu acredito que vocês são uma das maiores plateias do mundo e estamos ansiosos para vê-los novamente! Então, compre seus ingressos e venha nos ver tocar!", disse Yojiro Noda.

“A plateia do último show na Cidade do México estava animada, então mal posso esperar para vivenciar essa atmosfera novamente”, disse Yusuke Takeda.

Assim que tocamos na Cidade do México no ano passado, falamos em voltar. Queremos garantir que todos, tanto na primeira como na segunda vez, estejam felizes com nosso desempenho!”, concluiu Akira Kuwahara.

Shows na América Latina