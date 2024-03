Quanto dinheiro Taylor Swift ganha por cada show do Eras Tour?

Taylor Swift Kevin Mazur /Getty images (Kevin Mazur/Getty Images for TAS Rights Mana)

Taylor Swift é uma das cantoras mais bem-sucedidas da última década, não só conseguiu posicionar sua música nos primeiros lugares das paradas musicais, mas também lotou todos os seus shows e sua incursão no cinema quebrou recordes de bilheteria.

Recentemente foi revelado o valor que a cantora ganha por cada concerto que realiza na turnê "The Eras Tour" e o número surpreendeu muitas pessoas.

A atual turnê musical de Taylor Swift começou em 17 de março de 2023 em Glendale, Arizona, e está programada para terminar em 8 de dezembro de 2024 em Vancouver, Canadá.

Quanto ganha Taylor Swift por cada concerto?

De acordo com a Billboard, Taylor Swift tem levado para casa cerca de US$11 milhões por cada um dos concertos que realizou na “The Eras Tour”, ganhando uma média de US$200 por bilhete.

De acordo com os cálculos, a cantora americana vai embolsar um total de US$1.672 bilhão ao terminar sua turnê. Além de ganhar mais de US$400 milhões em merchandising e produtos relacionados aos seus shows.

Desta forma, Taylor Swift conseguiu quebrar o recorde estabelecido por Madonna como a artista feminina que mais dinheiro arrecadou com sua turnê, já que a Rainha do Pop arrecadou mais de US$400 milhões com a turnê “Sticky & Sweet Tour” realizada entre 2008 e 2009.

Além disso, a cantora conseguirá aumentar ainda mais seu já gigantesco patrimônio, estimado atualmente em um bilhão de dólares. A turnê deste ano se concentrará na Europa e na América do Norte.