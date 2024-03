Oscar 2024: Cillian Murphy não é o favorito para ganhar Melhor Ator

A temporada de premiações de 2024 está chegando ao seu auge, e todos os olhos estão voltados para os possíveis vencedores do cobiçado Oscar. No entanto, apesar das expectativas e do reconhecimento prévio, há surpresas no horizonte, e o irlandês Cillian Murphy não é o favorito para levar para casa o prêmio de Melhor Ator.

Murphy, que recebeu excelentes críticas por ‘Oppenheimer’, o épico cinematográfico de Christopher Nolan sobre o físico Robert Oppenheimer, tem sido aclamado pela mídia e ganhou vários prêmios preliminares, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Atuação em Drama, o BAFTA e o SAG. No entanto, seu caminho rumo ao Oscar tem sido mais acidentado do que o esperado.

O que acontecerá com o Oscar de Melhor Ator?

Embora Murphy tenha acumulado uma quantidade impressionante de prêmios e reconhecimentos, sua derrota no Critics’ Choice Awards levantou dúvidas sobre sua vitória no Oscar. Nesta cerimônia, o prêmio de Melhor Ator foi para o americano Paul Giamatti, protagonista de ‘Os Rejeitados’ (Sideways’) de Alexander Payne.

A temporada de premiações é imprevisível, e embora Murphy tenha sido elogiado por seu papel em ‘Oppenheimer’, a concorrência é acirrada e os votantes da Academia podem surpreender com sua escolha final. Giamatti também recebeu o prêmio de Melhor Ator de Comédia ou Musical no Globo de Ouro de 2024 e ‘Os Rejeitados’ foram aclamados pela crítica.

Giamatti poderia apresentar uma forte concorrência para Murphy na categoria de Melhor Ator. Embora seu filme não tenha tantas indicações como ‘Oppenheimer’, o reconhecimento recente e sua atuação destacada podem inclinar a balança a seu favor na cerimônia do Oscar.

Paul Giamatti e Cillian Murphy na corrida pelo Oscar de Melhor Ator

Apesar de ser considerado o favorito durante grande parte da temporada, Murphy agora enfrenta a possibilidade de uma derrota inesperada na noite mais importante do cinema. O Oscar será realizado em 10 de março no Teatro Dolby, em Los Angeles, e o mundo do cinema aguarda ansiosamente para saber quem levará para casa o prêmio de Melhor Ator.

Entretanto, a incerteza e a emoção cercam esta categoria, provando mais uma vez que no mundo do entretenimento, nada é garantido até que o nome do vencedor seja anunciado.