O Star+ vai fechar? Tudo o que sabemos a respeito

No meio da agitada guerra dos serviços de streaming, onde cada plataforma luta por seu lugar no mercado, ocorreram mudanças significativas nos últimos anos. Um dos movimentos mais recentes e impactantes é a anunciada fusão entre Star+ e Disney+, dois gigantes do entretenimento digital que têm oferecido uma ampla gama de conteúdo aos seus usuários.

A notícia sobre o destino do Star+ tem sido motivo de discussão e especulação há meses. Inicialmente lançado como uma plataforma complementar ao Disney+, o Star+ se destacou por seu foco em conteúdos voltados para um público mais adulto, incluindo esportes ao vivo e uma seleção diversificada de programas e filmes.

A Star+ se fundirá definitivamente com o Disney+ depois de meses de rumores

Recentemente, foi revelada a data oficial em que o Star+ encerrará suas atividades, surpreendendo muitas pessoas. A notícia veio da Movistar Chile, uma empresa de telecomunicações que confirmou em um comunicado que a plataforma será descontinuada em todo o país a partir de 30 de junho de 2024.

Este vazamento antecipou o anúncio oficial da Disney na América Latina, deixando boquiabertos aqueles que não estavam cientes dos planos da empresa. Embora Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America, tenha insinuado anteriormente o desaparecimento do Star+, a confirmação oficial chegou de forma inesperada para muitos.

Espera-se que o conteúdo do Star+ seja totalmente absorvido pelo Disney+, embora ainda não tenha sido revelado o custo deste novo serviço consolidado. Felizmente, para os assinantes preocupados, a Disney garantiu que o conteúdo atualmente disponível no Star+ estará disponível no Disney+, proporcionando uma transição tranquila para aqueles que gostam de seus programas e filmes favoritos.

Subscritores do Disney+ e Star+ agora terão tudo em um único serviço de streaming

Nas redes sociais, vários meios se encarregaram de anunciar que a partir de julho e com o encerramento do Star+, finalmente todo o conteúdo da Disney estará em um único lugar. Essa consolidação de conteúdo incluirá produções da Disney e uma grande quantidade de outras casas produtoras e franquias.

Marvel, Pixar, Star Wars, Nat Geo, FX, Star Original, ABC, 20th Century Studios, ESPN e Searchlight Pictures são apenas alguns dos catálogos que estarão disponíveis na plataforma, oferecendo aos usuários uma ampla variedade de opções para atender às suas necessidades de entretenimento.