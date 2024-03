O mistério revelado? Esta é a mulher que teriam confundido com Kate Middleton

A Princesa de Gales visita o Centro Infantil Colham Manor com a Maternal Mental Health Alliance Foto: Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Tudo indica que Kate Middleton ainda não fez uma aparição pública desde dezembro de 2023, apesar de uma foto viral tirada pelo meio TMZ em 4 de março, onde uma mulher com grande semelhança com a princesa de Gales foi vista em um carro ao lado de sua mãe, Carole Middleton.

Embora inicialmente a imagem tenha acalmado aqueles que esperavam ver a realeza após quase dois meses de ausência, a verdade é que a imagem abriu um debate nas redes sociais sobre as diferenças no rosto de Kate.

Depois que os internautas afirmaram que ela havia passado por um procedimento cirúrgico ou que alguém estava se passando por ela, revelaram o nome da possível mulher que estaria ao lado de Carole.

A mulher com quem foi confundida Kate Middleton

Na foto que se tornou viral nas redes, mas que os meios de comunicação britânicos decidiram não publicar por não ter sido confirmada pela família real, pode-se ver a suposta esposa do herdeiro do trono, William, usando óculos de sol escuros.

No entanto, os usuários nas redes sociais afirmam que não é Kate, mas sim sua irmã mais nova Pippa Middleton, que é muito popular desde o dia do casamento real da princesa de Gales, por ser dama de honra durante a cerimônia, mas também pela semelhança com sua irmã e seu atraente físico.

Conforme revelado por alguns meios, Pippa tem estado ao lado de sua irmã no meio da situação que ela está passando após ter sido submetida a uma cirurgia abdominal em meados de janeiro.

"Essa não é a Kate Middleton, é a Pippa. Estão tentando nos enganar", "Sim, definitivamente é a Pippa. A Kate tem uma distância maior entre os lábios e a parte inferior do queixo, e seu rosto é mais estreito", "Sim, essa é a Pippa. Eles só queriam que pensássemos que era a Kate Middleton para que não houvesse mais espetáculo", foram alguns dos comentários dos internautas que deixaram fotos de comparação entre Pippa e Kate.

Até agora, a família real britânica preferiu ficar em silêncio diante dos rumores e resta esperar até o final de março para a aparição de Middleton e sua reincorporação aos seus compromissos reais.