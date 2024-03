O filme de Bruce Willis que será removido da Netflix em março: é uma trama cheia de ação

Ao longo de março, a Netflix lançará inúmeras filmes de todos os gêneros com o objetivo de encantar seus milhões de assinantes em todo o mundo, como ‘Damsel’, ‘Um desejo irlandês’ ou ‘Shirley’.

No entanto, também durante este mês, a plataforma removerá vários longas-metragens de seu catálogo; entre eles, um dos últimos que o ator Bruce Willis estrelou antes de sua aposentadoria.

Qual é o filme de Bruce Willis que será removido em março?

Trata-se de ‘Fora da Justiça’ (’Out of Death’, em seu título original em inglês), um filme de suspense e ação americano dirigido por Mike Burns que teve sua grande estreia em 2021.

O filme começa quando a fotojornalista Shannon Mathers decide subir uma montanha remota para espalhar as cinzas de seu pai. No meio do ritual, acaba testemunhando uma transação de drogas.

Enquanto observa a situação, Mathers testemunha como a policial corrupta Billie Jean Stanhope mata um traficante após uma discussão. Ela se esconde e tira algumas fotos, mas é descoberta.

Embora tente escapar, a agente a persegue e pede reforços aos seus colegas corruptos. No final, conseguem alcançá-la e decidem assassiná-la, mas alguém impede quando estão prestes a fazê-lo.

Um policial aposentado de Cincinnati chamado Jack Harris estava em uma cabana próxima passando o final de semana quando ouve tudo o que está acontecendo nas proximidades e vai salvá-la.

No entanto, a partir de então, Jack e Shannon terão que enfrentar uma rede de oficiais policiais violentos e corruptos, reunir provas suficientes para incriminá-los e salvar suas vidas.

Quem faz parte do elenco de ‘Fora da Justiça’?

‘Fora da Justiça’ é liderado por Bruce Willis como o policial aposentado Jack Harris e Jaime King interpretando Shannon Mathers. Além deles, o elenco contou com o talento dos atores:”

Lala Kent como a oficial Billie Jean Stanhope.

como a oficial Billie Jean Stanhope. Michael Sirow como o xerife Hank Rivers.

como o xerife Hank Rivers. Tyler Olson como Tommy Rivers.

como Tommy Rivers. Kelly Greyson como Pam Harris.

como Pam Harris. Mike Burns como o oficial Frank Rogers.

O que disse a crítica de ‘Fora da Justiça’?

‘Fora da Justiça’ recebeu principalmente críticas negativas dos especialistas em cinema. Peter Bradshaw, do The Guardian, deu duas estrelas em cinco e descreveu o filme como “bastante fraco”.

No entanto, ele admitiu que "tem alguns toques interessantes no início". Jeffrey M. Anderson, do Common Sense Media, foi mais duro ao dar-lhe apenas uma estrela e chamou-o de "um thriller desleixado".

“Ignora os fios narrativos, toma atalhos vagos e toscos e, em última análise, contribui pouco”, acrescentou.