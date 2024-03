O coração de Shakira tem um novo dono? Sinais que ela deixa em uma nova música

Para Shakira, a música não é apenas sua profissão, ela também a considera sua melhor medicina. A própria cantora comparava o processo de escrever músicas a ir ao psiquiatra, pois é sua maneira de processar as emoções e te dar sentido. Os fãs sabem que por trás de cada letra que ela canta há uma experiência pessoal e é por isso que suas músicas são estudadas com detalhe.

Enquanto as propostas que ela fez desde 2022 refletem os sentimentos que a invadem desde a separação de Gerard Piqué, seu novo lançamento, ‘Nassau’, representa uma reviravolta radical ao falar de uma nova ilusão.

No dia 22 de março é lançado ‘Las mujeres no lloran’, álbum do qual foi lançada como prévia a música ‘Nassau’, uma canção de afrobeat que fez muitos pensarem que Shakira deu uma chance ao amor após sua ruptura midiática com o pai de seus filhos.

“Pensei que nunca mais voltaria a querer. Você apareceu para curar as feridas que aquele deixou. Tinha fechado isso com chaves e cadeados, mas o que faço? Gosto demais de você”, uma declaração que desperta muitas incógnitas sobre a vida da vencedora de três prêmios Grammy.

Shakira não faz referência direta àquela pessoa que entrou em sua vida, nem dá pistas sobre sua identidade. Desde que deixou Barcelona há quase um ano para se mudar para Miami com Milan (11) e Sasha (9), várias relações lhe foram atribuídas, e embora tenha optado por não responder aos rumores, sua nova música poderia significar a confirmação de um desses romances, bem como o início de um capítulo pessoal após superar uma fase que ela mesma descreveu como uma das mais difíceis e sombrias de sua vida.