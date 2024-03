Fãs afirmam que Kate Middleton passou por mais de 5 cirurgias, incluindo nariz e lábios

Após dois meses ausente devido a uma operação abdominal, a princesa de Gales, Kate Middleton, reapareceu nesta segunda-feira, 4 de março.

A esposa do príncipe William foi vista saindo para um passeio com sua mãe, Carole Middleton, que dirigia o carro escuro nas proximidades do Castelo de Windsor.

Kate estava usando uma jaqueta preta, cabelo solto e liso, sem maquiagem e usando óculos escuros, e embora essa imagem tenha animado muito seus fãs, que especulavam que ela estava em coma, ou até morta, também desencadeou muitas especulações.

E é que afirmam que a princesa parecia completamente diferente e até estava "irreconhecível", o que levou a especulações sobre algumas cirurgias estéticas.

As supostas operações estéticas

Muitos afirmaram que Kate Middleton era outra pessoa, chegando até a dizer que era uma sósia, mas outros chegaram à conclusão de que a princesa passou por algumas intervenções estéticas e por isso ficou ausente por tanto tempo.

Alguns usuários afirmam que as cirurgias às quais Kate teria se submetido são rinoplastia, preenchimento de mandíbula, remoção de gordura bucal, injeções nos lábios, lifting de sobrancelhas, preenchimento de bochechas e BBL, que é um lifting de glúteos brasileiro, entre outros.

“Ela tem um bumbum empinado, posso dizer pelos olhos dela”, “posso dizer por esta foto de alta qualidade que ela fez uma BBL”, “Então finalmente se recuperou da cirurgia de BBL 😍 te desejamos boa saúde e uma bunda redonda mamãe 🥰” e “Por que parece que na verdade ela passou por uma cirurgia facial completa... injeções nos lábios, botox, redução de gordura, remoção de papada, lipoaspiração, remoção de gordura bucal, elevação de sobrancelhas, implante de testa?, é evidente”, foram alguns dos comentários.

No entanto, a realeza britânica não confirmou nem negou nada, na verdade não falaram sobre a imagem que se tornou viral nas redes sociais da princesa, mas informaram nesta terça-feira que Kate irá comparecer em junho à cerimônia Trooping the Color, seu primeiro compromisso oficial desde seu desaparecimento.

Isso parece suspeito para os usuários nas redes, pois confirmaria as teorias de cirurgias estéticas, alegando que precisaria de todo esse tempo para se recuperar delas.