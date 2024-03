Família de Sinéad O’Connor exige que Donald Trump não utilize sua música na campanha

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor durante sua apresentação no palco do Stravinski Hall na 49ª edição do Festival de Jazz de Montreux, em Montreux, Suiça, em 4 de julho de 2015. Os herdeiros de Sinead O'Connor pediram a Donald Trump que pare de usar sua música em seus eventos de campanha argumentando que a cantora o considerava um "diabo bíblico". (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP, File) (Jean-christophe Bott/AP)