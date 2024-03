‘Família Buscapé’ do BBB 24: Davi dispara de novo contra sisters e brothers

No quarto magia do BBB 24, Davi disparou contra Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus depois que a vendedora pensou em chamar o grupo de família Buscapé. Acontece que o ex-emparedado ficou irritado com a brincadeira e criou-se uma torta de climão no grupo.

O problema aconteceu quando Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus estavam brincando sobre qual seria o nome do grupo deles, que segue vencendo as eliminações, e o baiano não gostou de ouvir que ele tem um pai e uma mãe dentro da casa.

“Gente, sinceramente, eu vou ser sincero com vocês. Posso falar?”, questionou o motorista de carro por aplicativo, que venceu mais um paredão nesta terça-feira (05), interrompendo Bia.

Em seguida, ele deu mais detalhes: Não estou gostando dessa brincadeira, sendo muito sincero. Eu tô falando sério! Não estou gostando dessa brincadeira de pai e mãe”, deixando Beatriz assustada.

Neste momento, a vendedora tenta se defender e diz que todos na casa do BBB 24 falam isso sobre Davi, mas ele insiste que pelas outras pessoas tudo bem, mas que tal fala não apareça mais nas conversas do grupo: “Que a casa fale, mas entre a gente aqui”, disparou o brother.

Alane também perguntou por quais razões Davi não gosta de falar sobre ele ter um pai e uma mãe no BBB 24 e ele respondeu mais uma vez: “Eu não tô gostando mesmo. Tipo assim, ele falou alguma coisa importante da parte dele, do que ele pensava, que ele não estava gostando, que a galera estava achando...achando não, a galera estava chegando nele para falar uma coisa, por que acham que ele está passando pano na minha cabeça”, desabafou Davi.

Ainda no quarto magia, o brother fez questão de concluir a chamada de atenção dos aliados sobre a brincadeira: “É uma coisa que gerou uma confusão, já passou e eu não quero estar remoendo, lembrando desses assuntos”, argumentou Davi.

