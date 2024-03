Este é o valor milionário que você deve pagar se quiser ter Messi e outros famosos como vizinhos

Em Miami, nos Estados Unidos, há um prédio exclusivo onde vivem celebridades como o jogador argentino Lionel Messi, o cantor colombiano Maluma, entre outros famosos artistas como Thalía e Anuel AA.

Trata-se da 'Porsche Design Tower', um edifício localizado em Sunny Isles Beach, onde os moradores desfrutam de luxos que muitos desejariam, mas, como era de se esperar, viver lá custa uma fortuna.

NUEVO VIDEO 🚨👉🏻 Entré al EDIFICIO donde VIVE LIONEL MESSI en Miami - ¡IMÁGENES EXCLUSIVAS https://t.co/YGXJkWcYNU pic.twitter.com/OjAKL9uPrx — Oscar Alejandro 🚀 (@eloscarale) July 16, 2023

De acordo com a conta no Instagram 'Comunidade Latina nos EUA', alugar um apartamento neste prédio custa cerca de 30.000 dólares por mês.

É que o ‘Porsche Design Tower’ tem 60 andares e os apartamentos possuem espaços que variam de 400 a 880 metros quadrados, e dois penthouses de 1.500 e 1.700 metros quadrados.

Da conta 'Comunidade Latina nos EUA', visitaram este prestigioso lugar em Miami e lembraram que é possível subir de elevador com o carro. Uma loucura total.

E nem vamos falar dos espaços dentro dos apartamentos. Tem uma jacuzzi no terraço e uma vista invejável para o mar, além de banheiros com um sistema inteligente. A propósito do cantor de música colombiano, Maluma, anunciou meses atrás que junto com sua parceira, a arquiteta Susana Gómez, estão esperando sua primeira filha, que se chamará Paris.

No entanto, o artista, que há alguns meses deixou de se chamar de ‘Pretty boy, dirty boy’ para ser ‘Don Juan’, revelou através de sua conta oficial no Instagram para seus mais de 64 milhões de seguidores que sua tão esperada filha está prestes a nascer, mas no mesmo vídeo mostrou certa preocupação.

O motivo que angustia muito o cantor colombiano é que, perto da possível data de nascimento de sua filha, ele precisa sair em uma “última missão”, então ele está preocupado que não possa estar presente no que poderia ser o momento mais importante e emocionante de sua vida.