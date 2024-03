Eliminado do BBB 24: O número 11 é um amuleto para Michel? Entenda a questão!

Durante uma conversa com Yasmin e outros aliados, Michel afirmou que sentia que seria o 11º eliminado do BBB 24 e dito e feito, mas o número onze tem muito mais relação com o brother do que pensamos.

Antes mesmo de saber que seria um pipoca da temporada atual do Big Brother Brasil, o professor de Geografia aproveitava o tempo livre para se inscrever no programa. Somando ao todo, 11 tentativas de ficar confinado.

“Espero que agora tenha chegado a minha vez”, disse Michel em sua seletiva para entrar no BBB 24. No entanto, o número 11 chegou mais uma vez em sua vida e, desta vez, para tirá-lo da grande final.

Na disputa contra Alane e Davi, que ainda foi assombrada pelas brigas do último sincerão, Michel foi eliminado do BBB 24 com 70,33% dos votos, obtendo uma grande rejeição por parte do público que acompanha o reality show. Com isso, Davi e Alane seguem no jogo.

O público decidiu a eliminação mais cedo

Logo após a votação dentro da casa, no domingo (03), o público resolveu opinar e levantar sua torcida para a eliminação de Michel, que foi chamado de planta por parte dos fãs do programa.

Paredão BBB 24: Visto como planta, Michel pode ser eliminado (Reprodução/Globo)

Segundo uma pessoa, já que Yasmin conseguiu escapar do paredão, então é fora Michel: “Quem está no paredão é o Davi, o Michel e a Alane. Meu povo vamos eliminar o Michel a hora é essa vamos manter a palavra meu povo. É na terça-feira a eliminação, fora Michel.

Uma outra fã do Big Brother Brasil disse que não torce para Davi vencer o BBB 24, mas que “ainda não é momento dele sair” do reality show. A fãs do programa da Globo afirmou ainda que seu pódio é formado por Mateus Alegrete, Bia e Alane.

