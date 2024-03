‘Dulce Familia’, um filme agridoce

Mais uma vez, a #Netflix apresenta em seu catálogo de “novidades” um filme reciclado: #DulceFamilia (2019), uma produção México-Chile que se encaixa perfeitamente na categoria “sessão da tarde”.

Embora oficialmente seja uma comédia, tem poucos momentos realmente engraçados e, em vez disso, está saturada de clichês televisivos.

A atmosfera e a cenografia são mais de novela do que de cinema, com roteiro e direção do também ator chileno Nicolás López.

O elenco jovem é equilibrado e cumpre bem com Fernanda Castillo, Regina Blandón, Vadhir Derbez, Paz Basacuñán e Vanessa Díaz, mas chama a atenção o trabalho atoral de Florinda Meza, que interpreta o papel de uma diva da televisão em decadência devido à idade, que vive de suas glórias passadas e nos faz lembrar de outras estrelas da vida real como Lucía Méndez.

O problema com Florinda é que, depois de toda uma vida interpretando o papel de Donna Florinda em ‘Chaves’, ela se mimetizou com o personagem e agora fala e age sempre como a mãe do Quico, e às vezes até como a Chiquinha, o que torna seu personagem inverossímil.

Ela deveria ter trabalhado mais no papel para que valesse a pena seu retorno às telas, ou ficar em casa desfrutando da glória e da fortuna que os personagens de seu falecido marido, Roberto Gómez Bolaños, lhe deram.

A trama gira em torno do iminente casamento da padeira Tamara (Fernanda Castillo) com seu noivo Beto (Vadhir), que pretende usar o vestido de noiva de sua mãe, várias tamanhos menor que o seu.

O desafio é perder vários quilos em dois meses, mas no processo todos os personagens vão revelando seu lado sombrio e seus traumas, o que complica a situação até um ponto de ruptura.

Mas como estamos diante de uma doce família, no final tudo se resolve de alguma forma e um final feliz é previsível.

Se tiverem um par de horas livres e ainda não viram o filme, deem uma olhada.

Talvez vocês gostem.

ATÉ A PRÓXIMA!