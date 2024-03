Drake Bell confessa que foi abusado quando era menor de idade

Foi através do primeiro teaser que se soube que Bell acusou um ex-funcionário da Nickelodeon de abuso quando ele tinha apenas 15 anos, mas optou por conduzir o processo legal em privado para evitar qualquer tipo de vazamento de informações.

Drake Bell O cantor realizará seu próprio projeto (Foto: Instagram / AEEJ.)

Além disso, no vídeo eles apontaram que a confissão de Drake Bell foi crucial no caso contra o indivíduo identificado como Brian Peck, uma vez que seu nome foi registrado como agressor sexual, levando em consideração que surgiram mais denúncias.

‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV’ revelará aspectos sobre os bastidores da vida de algumas celebridades infantis e seu envolvimento com famosas produções de televisão. O documentário não tem previsão para ser lançado do Brasil.

