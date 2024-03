BBB 24: Web reage ao ouvir Yasmin falando que Davi ‘é um dos favoritos’

Após a eliminação de Michel, Yasmin abriu os olhos e percebeu que Davi está entre os favoritos do BBB 24. Em uma conversa com Leidy Elin e Lucas Henrique, a modelo falou aquilo que os aliados já sabiam e a web reagiu fortemente.

“Eu, de fato, acho que ele é um dos favoritos, infelizmente”, disse Yasmin, que atualmente é uma grande rival do brother. Durante a conversa, Lucas disse que sabe dessa informação desde o penúltimo paredão e afirmou que muitos participantes “bebem da água dele”.

“Isso é nítido mesmo, desde o último paredão que o Marcos saiu com ele é que eu sei disso”, destacou o brother. Quem também percebeu tal movimentação fora do BBB 24 foi Leidy, que falou sobre as “plantas da casa”.

“Eu também! Não tinha por que o Marcos sair. Quem está na volta dele vai pegar a aba dele. Ele formou um favoritismo lá fora, não adianta. Adoro a Cunhã, adoro, mas ele fica chamando de planta e o que ela faz na casa?”, questionou a sister.

Web responde Yasmin Brunet sobre Davi

A frase de Yasmin não ficou longe das rodas de conversa sobre o paredão do BBB 24, que eliminou Michel, com 70,33% dos votos. Em muitos comentários, a modelo foi respondida sobre Davi ser ou não o favorito para levar o prêmio do reality show da Globo.

“Favorito é pouco.Agora imagina várias famílias apoiando ele. O Davi merece sim só queria 10%do equilíbrio dele”, escreveu uma fã do BBB.

Um outro disse que Davi será o campeão do BBB 24: “Não adianta tentar queimar ele com exageros. O povo está vendo toda a injustiça”.

Já uma outra pontuou que seria uma “delícia acordar e ver o campeão lá dentro” e questionou se não iriam jogar a mala do Davi na piscina do jardim.

