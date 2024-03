BBB 24: ‘Vou continuar te perturbando’, dispara Davi para sister antes da eliminação

Davi não tem certeza de seu favoritismo fora da casa do reality show, mas antes de Tadeu anunciar que Michel seria o 11º eliminado do BBB 24, o brother chegou a dizer para uma sister que se continuasse dentro do jogo ele iria continuar perturbando.

Tudo aconteceu na noite de terça-feira (05), antes do anúncio da eliminação: “Se eu continuar aqui, eu vou continuar te perturbando. Se eu for embora hoje, e for paredão falso, eu vou ficar vendo você da câmera lá”, afirmou o brother para Isabelle.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Web reage ao ouvir Yasmin falando que Davi ‘é um dos favoritos’

Ao se declarar, Davi lembrou que ela sempre esteve ao seu lado, independente de qualquer situação: “Sempre tive você [Isabelle] do meu lado, independente dos nossos atritos, das nossas discussões e brigas. Você é uma pessoa muito especial, tem um coração bom”.

Davi é o alvo da casa

Durante sua fala, o motorista de aplicativo deixou claro para Isabelle que sabe que está sendo alvo da casa e que pode ser eliminado do BBB 24 a qualquer momento. Mas, destacou que não vai desistir de chegar na final

LEIA TAMBÉM: Eliminado do BBB 24: O número 11 é um amuleto para Michel? Entenda a questão!

“Eu demonstro a minha força e as pessoas querem me tirar da casa, pelo simples fato, de que existe uma grande possibilidade de eu chegar longe, ir longe. Então, elas têm os motivos delas, mas em todo o momento eu confio e acredito em Deus”, afirmou o brother.

Outros BBBs percebem favoritismo

BBB 24: Web reage ao ouvir Yasmin falando que Davi ‘é um dos favoritos’ (Reprodução/Globo)

Após a eliminação de Michel, Yasmin abriu os olhos e percebeu que Davi está entre os favoritos do BBB 24. Em uma conversa com Leidy Elin e Lucas Henrique, a modelo falou aquilo que os aliados já sabiam e a web reagiu fortemente.

“Eu, de fato, acho que ele é um dos favoritos, infelizmente”, disse Yasmin, que atualmente é uma grande rival do brother. Durante a conversa, Lucas disse que sabe dessa informação desde o penúltimo paredão e afirmou que muitos participantes “bebem da água dele”.

LEIA TAMBÉM: O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer