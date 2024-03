BBB 24: “Se o Davi é forte, eu não sou ninguém”, analisa Pitel

Para a surpresa dos participantes do BBB 24, Davi retornou de mais um Paredão nesta terça-feira (5). Disputando com Michel e Alane, o brother recebeu 28,73% dos votos, contra 70,33% de Michel e 0,94% de Alane.

Visto como uma pessoa de temperamento difícil dentro do reality e perseguido por diversos grupos, Pitel e Fernanda começaram a analisar a força que o motorista de aplicativo tem aqui fora.

Pitel revela vontade de encarar o Paredão novamente para sentir seu poder dentro do jogo. Contudo, ela acha que não tem mais chances de levar o prêmio milionário.

“Se o Davi for forte. Se ele for forte...”, começa o diálogo. Porém, Fernanda a interrompe. “Não acho, continuo não achando, mesmo tendo voltado.”

“Enfim, mas exemplo, se o Davi for forte, muito provavelmente eu não sou ninguém”, desabafa Pitel.

“Porque eu e ele somos pessoas completamente diferentes”, continua. “Se ele tem chance, eu não tenho. Eu acho”, opina a assistente social.

“Não, pelo contrário. Por serem completamente diferentes, o resultado é muito óbvio. Entende? Não tem como, amiga. Vocês são completamente diferentes, e você cativou muita gente, todo um país, por ser completamente diferente disso. É só se apegar nisso”, conclui Fernanda.

Recorde de votos

O 11º Paredão desta edição do Big Brother Brasil quebrou mais um recorde. Ao todo foram 224.381.203 milhões de votos, que acabou com a eliminação de Michel, com 70,33%.

Antes disso, o Paredão com maior número de votação nesta edição eliminou Deniziane, com 52,02%. A Berlinda, que era composta por Fernanda e Matteus, além de Deniziane, obteve 97 milhões de votos.

