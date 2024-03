BBB 24: Michel é eliminado em paredão decisivo e diferença de porcentagem surpreende

Os acontecimentos recentes têm tornado alguns resultados imprevisíveis nos últimos dias ao longo do BBB 24. Em uma disputa acirrada, Michel levou a pior e acabou deixando o reality show. No entanto, além de sua saída, a porcentagem foi algo surpreendente para a eliminação que marcou a noite desta terça-feira (5).

Após uma noite tensa da dinâmica do ‘Sincerão’ desta segunda-feira (4), desde a bronca do Big Boss a briga generalizada, o paredão acabou eliminando Michel, que acabou sendo o décimo primeiro a deixar a casa com 70,33% dos votos.

Apesar de todas as torcidas terem feito mutirões para a saída do participante Davi, ainda assim o brother recebeu pouca quantidade de votos do público no paredão em relação a Michel. Alane foi a menos votada.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Alane: 0,94%

Davi: 28,73%

Michel: 70,33%

‘Sincerão’ rende bronca de Big Boss e briga generalizada no reality

Depois de uma dinâmica tensa ao longo do Sincerão, nesta segunda-feira (4), os participantes do reality entraram em uma briga generalizada que movimentou a casa na madrugada.

Leidy Elin, Davi e Yasmin protagonizaram a discussão acalorada, contendo diversos adjetivos ofensivos entre si. Enquanto Davi pedia para o operador das câmeras do reality focar em Leidy, a sister dizia para o motorista de aplicativo ir reclamar no confessionário.

“Câmera, pega ela aí. Pega ela aí. Hora de se trabalhar aí, óh. Falando pra porr*. “Não aparece no jogo e quer aparecer agora”, disse o brother.

“Eu te agredi? Vai no confessionário pra eu ser expulsa. Vai lá amor, que você só elimina assim”, disse a trancista, citando a expulsão de Wanessa Camargo após Davi reclamar de agressão por parte da ‘Camarote’.

Como consequência dos últimos acontecimentos, o Big Boss fez um alerta aos participantes. Confira: