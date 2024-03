BBB 24: Essa é a nova estratégia de Pitel, Fernanda e Bin para intimidar adversários

Após mais uma vitória de Davi e Alane no 11º paredão do BBB 24, Pitel, Fernanda e Bin Laden criam uma nova estratégia para intimidar seus adversários dentro do reality show da Globo. Logo pela manhã, o trio apareceu dançando e cantando.

O vídeo, publicado nas redes sociais do Big Brother Brasil, virou assunto para quem acompanha o programa. Porém, a maioria dos comentários favoreciam o motorista de aplicativo, que já é visto como favorito por Yasmin Brunet.

No perfil do Instagram, um fã do BBB disse que eles podem dançar muito, pois fora do reality show da Globo todos já tinham dançado faz tempo.

Já uma outra pessoa afirmou que o momento de descontração entre Pitel, Fernanda e MC Bin Laden era desespero: “Isso é sinal de desespero porque sabem que são fracos”, pontuou ela, usando a hashtag “ridículos” para impulsionar o comentário.

Porém, há quem foi ainda mais fundo ao assistir o vídeo publicado pela Globo no perfil oficial do BBB 24 no Instagram e disse que Davi será o campeão da atual temporada.

“Vocês têm noção de que Davi foi submetido à CPI do Camarote, à CPI do Café da Manhã, à CPI do INSS, à CPI do Calabreso, à CPI do PSIU, à CPI Wanessa e à CPI do Inútil? Protagonista que não deita para camarote, pois ali está em pé de igualdade com qualquer um. Não tem para ninguém, o BBB 24 é dele!”, escreveu o anônimo.

Davi é o alvo da casa

BBB 24: ‘Vou continuar te perturbando’, dispara Davi para sister antes da eliminação (Divulgação/Globo)

Durante uma conversa com Isabelle, antes da eliminação de Michel do BBB 24, o motorista de aplicativo deixou claro para sua amiga que sabe que está sendo alvo da casa e que pode ser eliminado do BBB a qualquer momento. Mas, destacou que não vai desistir de chegar na final

“Eu demonstro a minha força e as pessoas querem me tirar da casa, pelo simples fato, de que existe uma grande possibilidade de eu chegar longe, ir longe. Então, elas têm os motivos delas, mas em todo o momento eu confio e acredito em Deus”, afirmou o brother.

