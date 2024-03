Bad Bunny, entre os apresentadores da Oscar

O reggaetonero porto-riquenho Bad Bunny entregará um dos prêmios ou apresentará um segmento específico na 96ª edição do Oscar, marcada para 10 de março, anunciou a Academia de Hollywood nesta quinta-feira.

Benito Martínez Ocasio, como é o nome completo do artista, se juntará a um elenco de estrelas de cinema entre as quais este ano estarão os atores e atrizes Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, Catherine O’Hara e Octavia Spencer.

A organização do Oscar, que terá o comediante Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias pelo quarto ano consecutivo, revelou recentemente que celebridades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino ou Zendaya subirão ao palco.

No entanto, não foi informado qual será o papel de cada um ou que prêmio será entregue durante a cerimônia.

Estatueta do Oscar AP (Danny Moloshok/Danny Moloshok/Invision/AP)

Por outro lado, a Academia de Hollywood comunicou esta semana que as cinco músicas indicadas na categoria de melhor canção original serão interpretadas nesta nova cerimônia do Oscar.

Especificamente, dois temas da trilha sonora de 'Barbie' - 'I'm Just Ken', de Ryan Gosling e Mark Ronson, e 'What Was I Made For?', de Billie Eilish e Finneas O'Connell; 'The Fire Inside', interpretada por Becky G para o filme 'Flamin' Hot'; 'It Never Went Away', de Jon Batiste para seu documentário 'American Symphony'; e 'Wahzhazhe', por Scott George e cantores nativos da tribo Osage para 'Killers of the Flower Moon' ('Os Assassinos da Lua').

‘O filme ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, lidera as indicações para a 96ª edição do Oscar com 13 nomeações, seguido por ’Pobres Criaturas’, de Yorgos Lanthimos, com 11, e ‘Assassinos da Lua das Flores’, de Martin Scorsese, com 10.’

O Oscar de 2024 será realizado no Teatro Dolby em Hollywood (Los Angeles, EUA) a partir das 16:00 no horário local e as 20:00 horário de Brasília.