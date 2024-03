‘Avatar: a lenda de Aang’ ou atores que parecem desenhos animados

Explorando a Netflix, me deparei com o lançamento de uma série que é um remake de outra com o mesmo nome: ‘Avatar: a lenda de Aang’. No início, me perguntei se seria outra tentativa de reviver essa maravilhosa história de desenhos animados que estreou em 2005 no canal Nickelodeon. A série original foi um sucesso retumbante, aclamada por sua trama, arte e direção em seus 61 episódios. Agora, a nova versão chega com atores como Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee e Daniel Dae Kim.

Desde o momento em que a descobri, fiquei cativado. Esta história encerra múltiplos significados: amizade, inclusão, fraternidade, tolerância e a importância da paz e do equilíbrio para o mundo. O Avatar, que reencarna em habitantes das quatro nações —água, fogo, terra e ar—, desempenha um papel crucial em manter a harmonia. A última reencarnação ocorreu em um mestre ar de apenas 10 anos, que foi atacado pela Nação do Fogo em uma tentativa de destruir o Avatar.

A nova série é uma maravilha, respeitando fielmente a original animada. Cada detalhe está cuidadosamente trabalhado, dando a sensação de que você está assistindo ao mesmo resultado que a animação, mas com atores reais. Esta primeira temporada consiste em oito episódios, semelhante à primeira parte do livro água. Realmente é uma história linda, com uma produção impecável e efeitos incríveis.

Recomendo vivamente que tanto crianças como adultos assistam a esta série, e também que desfrutem da versão animada do início ao fim.