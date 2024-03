Até logo, García Márquez: a magia literária do Prêmio Nobel de Macondo revive com seu romance póstumo

Os seus próximos confessam que Gabriel García Márquez não ficou satisfeito quando quase terminou o rascunho final do seu último livro. Desde que publicou as suas primeiras crônicas como aprendiz no jornal El Espectador, sempre reservou tempo para uma revisão final, onde fazia correções e, de repente, eliminava algum segmento ou capítulo com a autoridade de um ditador caribenho diante da sua poderosa máquina de escrever.

No entanto, apesar desses segredos que ele nunca poderá confirmar por si mesmo, dez anos após sua morte, é anunciado o lançamento de um romance póstumo que salta de Macondo, o querido realismo mágico, para os territórios mais íntimos da feminilidade e da sexualidade.

A obra final do Prêmio Nobel de 1982 “Em agosto nos vemos” será publicada em todos os países de língua espanhola - incluindo o Chile - em 6 de março, em comemoração ao dia em que o colombiano completaria 97 anos.

A editora Penguin Random House, que controla o patrimônio literário do autor nascido na remota Aracataca, também revelou que a capa da publicação pertence ao ilustrador espanhol David de las Heras.

Quando se pensava que a fonte criativa do magnífico narrador estava esgotada, surgiu o romance no momento em que sua esposa e seus dois filhos estavam preparando a comemoração de sua morte, ocorrida em 2014. Os textos foram encontrados entre os documentos depositados no Harry Ransom Centre da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. O centro acadêmico adquiriu o acervo por US$2,2 milhões, o qual consistia em vinte caixas de papelão com inúmeros documentos, fotografias, diários e cadernos, incluindo dez versões de “Em agosto nos vemos”.

Um tesouro, afinal...

O amor no final da vida

"Em agosto nos vemos" tem 150 páginas e os meios literários da Colômbia afirmam que trata "a história de uma mulher cuja mãe morreu em uma ilha do Caribe. Ela vai todos os 16 de agosto, no aniversário da morte da mãe, visitar sua sepultura. Ela é casada com um diretor de um conservatório de música e têm um casamento feliz, mas se torna uma rotina quebrada no dia da visita à ilha: ela é infiel ao marido".

Pela primeira vez, a existência desta obra foi conhecida em 1999, quando o autor leu um dos contos que a compõem na Casa da América em Madrid e o apresentou como um fragmento de um romance composto por cinco histórias.

Segundo o que publica El País, o que o mítico Gabo leu naquela ocasião era o seguinte: "Voltou para a ilha em 16 de agosto no ferry das três da tarde. Vestia uma camisa de xadrez escocês, calças de ganga, sapatos simples de salto baixo e sem meias, um guarda-sol de cetim e, como única bagagem, uma mala de praia. Na fila de táxis do cais, dirigiu-se a um modelo antigo e corroído pelo salitre. O motorista a recebeu com um cumprimento de velho conhecido e partiu cambaleando pela vila pobre, com casas de taipa e telhados de palha amarga, e ruas de areia branca diante de um mar ardente", diz o texto.

Por sua vez, Rodrigo e Gonzalo García Bacha, os filhos do criador de Cem Anos de Solidão, Os Funerais da Mamãe Grande e O Outono do Patriarca - entre inúmeras publicações -, afirmam que o livro é o resultado de um esforço final para escrever mesmo na última etapa de sua vida. "'Nos vemos em agosto' foi o fruto de um último esforço para continuar criando contra ventos e marés. Lendo-o mais uma vez quase 10 anos após sua morte, descobrimos que o texto tinha muitos méritos agradáveis e nada que impedisse de desfrutar do que há de mais destacado na obra de Gabo: sua capacidade inventiva, a poesia da linguagem, a narrativa cativante, sua compreensão do ser humano e seu carinho por suas experiências e desventuras, principalmente no amor, possivelmente o tema principal de toda a sua obra", confessaram.

O último livro do colombiano tinha sido "Memórias de minhas putas tristes", em 2014. Em 17 de março daquele ano, ele faleceu no México devido a um câncer: em suas memórias, ele contou que para criar Cem Anos de Solidão, ele se trancou por 18 meses, escrevendo por 12 horas seguidas e fumando seis maços de cigarros por dia. Também é lembrado que ao receber o Nobel na Suécia, seu discurso metaforicamente expôs a realidade das ditaduras que dominavam a América Latina naquela época.

No topo dos autores mais traduzidos do século 21, GGM retorna revitalizado daquele universo literário onde já compartilha com figuras imortais como o coronel Aureliano Buendía, Ángela Vicario, Fermina Daza, Santiago Nasar e a adorável Cândida Eréndida, entre tantos que elevaram sua obra aos altares da literatura.