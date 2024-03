Após Davi voltar de Paredão, Yasmin Brunet vai até Confessionário e faz pedido inusitado à Boninho; assista ao vídeo

Prometeu e cumpriu! Após Davi voltar do 11º Paredão do BBB 24, Yasmin foi até o Confessionário, conforme havia prometido caso o brother voltasse da berlinda.

Quem fez a revelação foi o próprio Boninho. Nas redes sociais, o ‘chefão’ do Big Brother Brasil disse:

“Climão no Big Brother. Yasmin prometeu e fez o que ela falou. Se o Davi ficar, eu vou para o Confessionário’. E foi. E aí acionamos a psicóloga, acionamos a direção. Eu me acionei, quase que eu fui para lá também”.

Sem revelar o que foi dito pela Camarote, o ‘big boss’ explicou: “Sentamos no Confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração, e ela falou: ‘meu cigarro acabou. Dá para mandar mais cigarro?’ Leva um maço inteiro. Bora, Big!”, disse o diretor.

Assista ao vídeo:

O Boninho aliviado que a Yasmin não pediu pra sair depois que o Davi ficou kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

CÃOOOOOOOOOO #bbb24 pic.twitter.com/02FsHyMNCY — BBBabi (@babi) March 6, 2024

Brunet e Davi estão em conflito desde a última formação do Paredão no último domingo (3), onde o brother chamou a atriz de “inútil” ao puxá-la para a berlinda junto com ele. Na ocasião, a famosa escapou da disputa graças à prova Bate e Volta.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Essa é a nova estratégia de Pitel, Fernanda e Bin para intimidar adversários

BBB 24: “Se o Davi é forte, eu não sou ninguém”, analisa Pitel

Para a surpresa dos participantes do BBB 24, Davi retornou de mais um Paredão nesta terça-feira (5). Disputando com Michel e Alane, o brother recebeu 28,73% dos votos, contra 70,33% de Michel e 0,94% de Alane.

Visto como uma pessoa de temperamento difícil dentro do reality e perseguido por diversos grupos, Pitel e Fernanda começaram a analisar a força que o motorista de aplicativo tem aqui fora.

Pitel revela vontade de encarar o Paredão novamente para sentir seu poder dentro do jogo. Contudo, ela acha que não tem mais chances de levar o prêmio milionário.

“Se o Davi for forte. Se ele for forte...”, começa o diálogo. Porém, Fernanda a interrompe. “Não acho, continuo não achando, mesmo tendo voltado.”

“Enfim, mas exemplo, se o Davi for forte, muito provavelmente eu não sou ninguém”, desabafa Pitel.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ BBB 24: ‘Vou continuar te perturbando’, dispara Davi para sister antes da eliminação

⋅ Família de Yasmin Brunet recebe ameaça de morte e Luiza Brunet procura Ministério Público

⋅ Drake Bell confessa que foi abusado quando era menor de idade