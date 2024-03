Apagando provas: ex-cunhado de rainha Letizia causa controvérsia ao deletar dados em rede social

Recentemente, um assunto tomou conta dos tabloides e das redes sociais envolvendo a Rainha Letizia da Espanha e seu ex-cunhado, Jaime Del Burgo. Este último alegou ter tido um caso com Letizia após o casamento dela com Felipe VI em 2004, causando um alvoroço na mídia e entre os seguidores da família real espanhola.

Del Burgo, um empresário de 53 anos, chegou a publicar várias vezes nas redes sociais sobre o suposto relacionamento, apesar do silêncio dos membros da realeza a respeito do assunto.

Ações misteriosas e silêncio

O plot twist mais recente veio quando Del Burgo apagou todas as suas publicações na rede social X e substituiu sua foto de perfil por um fundo preto simples, seguido de uma imagem de capa borrada, sem seguir nenhuma conta.

Foto: @JSP (Foto: @JSP)

Antes disso, ele havia dado um prazo de 48 horas para que a Casa Real e o presidente espanhol, Pedro Sánchez, desmentissem quaisquer declarações feitas por ele como falsas, o que apenas adicionou mais mistério à trama.

Afirmações e evidências

Del Burgo contribuiu para um livro revelador sobre Letizia, intitulado “Letizia y Yo” (Letizia e Eu), escrito por Jaime Peñafiel. No livro, ele afirma que ele e Letizia mantinham um relacionamento amoroso quando ela conheceu Felipe e continuaram envolvidos após o casamento dela com o rei.

Como “prova” de seu relacionamento, Del Burgo compartilhou uma selfie que a rainha teria tirado durante uma de suas gestações, usando uma pashmina que, segundo ele, pertencia a Del Burgo.

Ele também compartilhou uma mensagem que Letizia teria supostamente enviado a ele, expressando sentimentos amorosos e a sensação de proximidade proporcionada pelo uso da pashmina.

Contexto e consequências

Esse escândalo surge em um momento delicado para a família real espanhola, já marcada por outras controvérsias no passado. As alegações de Del Burgo, com sua ação de apagar sua presença nas redes sociais, geraram uma série de especulações e debates sobre a verdade por trás dessas afirmações e o impacto que podem ter na imagem da realeza.

Fonte: Daily Mail

LEIA TAMBÉM: “Ele não pode nem vê-la”: a reação viral comentada do rei Felipe após o inesperado erro da rainha Letizia