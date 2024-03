Ao estilo Sophie Turner? Assim Joe Jonas confirmou seu romance com uma linda modelo

Joe Jonas deixou para trás sua história de amor com Sophie Turner, com quem protagonizou uma polêmica separação depois que a atriz o denunciou por querer tirar suas duas filhas. O integrante dos Jonas Brothers deu uma nova chance ao amor e não o esconde mais.

Depois que Turner confirmou seu romance com o aristocrata britânico Peregrine Pearson, sendo vista várias vezes em seus passeios românticos e finalmente postando uma foto em sua conta no Instagram que mostrava que estão totalmente apaixonados.

Agora é a vez de Joe depois de ter sido ligado à modelo Stormi Bree há meses, durante um passeio pela Austrália, conforme registrou a People.

A foto de Joe Jonas confirma que ele já não está solteiro

Joe Jonas tirou alguns dias de folga com seus irmãos: Nick Jonas e Kevin Jonas, com quem participou de uma competição amigável de boliche em grama no Bondi Bowling Club, localizado nos arredores da praia de Bondi, Sydney.

No local, ele foi flagrado sorrindo ao lado de Stormi, com quem posteriormente protagonizou um beijo apaixonado. Para a ocasião, o cantor estava vestindo uma camiseta com estampa ‘tie dye’ e um shorts branco, enquanto ela usava um vestido preto curto.

Joe e seus irmãos estão na Austrália como parte de sua turnê no país, pois o primeiro show deles em terras australianas estava marcado para 1º de março, realizado na arena Qudos Bank.

A confirmação do romance de Joe com a modelo acontece quatro meses após a sua separação de Sophie, com quem esteve casado por quatro anos e tem duas filhas pequenas em comum.

Sobre Bree, sabe-se que tem 33 anos, é uma modelo e atriz nascida em 6 de dezembro de 1990 no Tennessee, Estados Unidos. Sua beleza inegável lhe rendeu o título de Miss Tennessee Adolescente Estados Unidos aos 18 anos e Miss Adolescente Estados Unidos um ano depois.

Também já posou e desfilou para grandes marcas como Dolce & Gabbana e tem outras habilidades para o golfe, cantar e compor músicas.