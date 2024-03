Adam Sandler comparou Taylor Swift com os Beatles: “Ela é a única celebridade que me deixa nervoso quando estou perto dela”

Adam Sandler surpreendeu muitos ao revelar sua admiração pela superestrela Taylor Swift durante uma recente entrevista no programa “Conan O’Brien Needs a Friend”. Em uma confissão inesperada, Sandler admitiu sentir-se nervoso sempre que está perto da icônica cantora, e tudo tem a ver com o impacto que Swift teve em suas duas filhas adolescentes, Sadie e Sunny.

No meio de uma conversa sobre o impacto das celebridades contemporâneas, Sandler e O'Brien compartilharam sua opinião sobre como as novas estrelas já não geram o mesmo efeito deslumbrante que as de antigamente. No entanto, Sandler fez uma exceção notável ao mencionar Taylor Swift.

Significado na comparação

Segundo ele, Swift é uma figura que o deixa um pouco nervoso devido ao profundo significado que tem para suas filhas. O ator de "Gente Grande" explicou que, devido ao grande apreço que suas filhas têm por Swift, ele sente a pressão de não estragar o momento quando está perto dela.

Adam Sandler poses with his wife and daughters at the premiere of #Spaceman pic.twitter.com/NKuupXHbeF — The Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2024

Este sentimento faz com que ele se comporte de forma um pouco desajeitada ou emocionada quando encontra a cantora pessoalmente. Essa revelação pegou muitos de surpresa, demonstrando que até mesmo as estrelas de Hollywood podem ser influenciadas pelo poder da música e da fama de Swift.

Sandler não poupou elogios a Swift, chegando a compará-la com os lendários Beatles e destacando seu impressionante legado musical. Para ele, Swift é muito mais do que uma artista pop; é uma figura cultural que deixou uma marca indelével na indústria musical e na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Adam Sandler, fã de Taylor Swift

O comentário de Sandler ganha ainda mais peso considerando as impressionantes realizações de Swift na indústria musical. Recentemente, a cantora superou os Beatles no recorde do maior número de semanas no top 10 da lista de álbuns Billboard 200 nos últimos 60 anos, de acordo com relatos da Billboard.

Este feito não apenas destaca o talento e a popularidade de Swift, mas também o seu impacto duradouro na cultura popular. A conexão especial entre Swift e as novas gerações é evidente na família de Sandler, que tem desfrutado juntos dos concertos de Swift e compartilhado momentos inesquecíveis em eventos como a estreia de “The Eras Tour: The Movie”.