11º eliminado do BBB 24, Michel recebe recado fofo: ‘Orgulhoso de você’

Michel foi o 11º eliminado do BBB 24 e durante a conversa com Thaís Fersoza, no Rede BBB, o brother ficou emocionado com uma frase dita por Renato, seu noivo: “Estou orgulhoso de você”, afirmou ele, deixando o professor de Geografia mais sentimental.

“Passando para dizer que seu sonho está apenas começando e agradecer por todos os momentos que você nos proporcionou dentro da casa. Eu estou muito orgulhoso de você, amor. Não mudaria nada!”, disse Renato.

Enquanto Michel chorava no estúdio do programa, o noivo do 11º eliminado do BBB 24 continuava seu discurso e aproveitou para falar como foi assisti-lo daqui de fora.

“Você nos proporcionou momentos de felicidades, muitas risadas e muita tensão também. Estou morrendo de saudade. Te amo muito, muito, muito”.

No final, Michel também disse que amava Renato e destacou a importância do noivo na sua decisão de participar do Big Brother Brasil.

Vale destacar que Michel foi eliminado na noite desta terça-feira (05) e disputou a preferência do público com Alane e Davi, Em um paredão assombrado pelas brigas do último sincerão, Michel foi eliminado do BBB 24 com 70,33% dos votos, obtendo uma grande rejeição por parte das pessoas que acompanham o reality show da Globo.

Nas redes sociais, o recado foi dado mais cedo. Logo após a votação dentro da casa, no domingo (03), o público resolveu opinar e levantar sua torcida para a eliminação de Michel, que foi chamado de planta por parte dos fãs do programa.

Segundo uma pessoa, já que Yasmin conseguiu escapar do paredão, então é fora Michel: “Quem está no paredão é o Davi, o Michel e a Alane. Meu povo vamos eliminar o Michel a hora é essa vamos manter a palavra meu povo. É na terça-feira a eliminação, fora Michel.

Uma outra fã do Big Brother Brasil disse que não torce para Davi vencer o BBB 24, mas que “ainda não é momento dele sair” do reality show. A fãs do programa da Globo afirmou ainda que seu pódio é formado por Mateus Alegrete, Bia e Alane.

