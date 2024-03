Will Smith casou-se novamente? Fotos em um casamento com uma mulher que não é Jada Pinkett surpreendem

A relação de Will Smith e Jada Pinkett terminou há sete anos e foi a própria atriz que revelou no ano passado, surpreendendo a todos com suas declarações.

Embora tenham sido vistos juntos em eventos e nas redes sociais, a atriz confessou que estava separada de Will há sete anos, embora não tenham se divorciado, pois ainda se amam e não desistem.

"Amamo-nos... estamos a descobrir agora mesmo enquanto falamos como será isso para nós. Mas não podemos separar-nos. Não há um 'vamos nos divorciar'", disse. "Não desistirei desse cara. E ele não desistirá de mim... Então, vamos parar e chegar a esta cura profunda e resolver isto", disse numa entrevista.

No entanto, os fãs do ator pediram-lhe para se amar e respeitar e deixar definitivamente Jada, pois afirmam que ela o trata "mal" e o "humilhou" publicamente em diferentes ocasiões.

Will Smith se casou novamente?

Através das redes sociais, algumas fotos se tornaram virais neste fim de semana, mostrando Will Smith com um terno branco, de mãos dadas com outra mulher que não é Jada Pinkett, vestida de noiva, e gerou confusão.

E muitos começaram a suspeitar que o ator tinha se casado novamente e até ficaram emocionados por ele, pois ele parecia muito feliz.

“Botão para que Will encontre um verdadeiro amor”, “ele merece uma mulher que o valorize, espero que seja feliz”, “OMG se ele se casar novamente, seus fãs seriam os mais felizes”, “Como eu gostaria que Will encontrasse uma mulher que o amasse apenas a ele e não por ser o curinga”, “espero que se case com alguém que o valorize”, e “quero vê-lo feliz com uma mulher que o ame, não como a Jada”, foram algumas das reações a estas fotos.

No entanto, é apenas uma cena do filme Bad Boys 4, onde o ator se casa com a atriz Melanie Liburd, que é sua parceira lá.

Mesmo em uma das fotos, vemos Will beijando a atriz e aparentando estar muito feliz, por isso, mesmo que seja uma cena do filme, eles garantem que ele está muito feliz e finalmente aceitou beijar uma atriz em um filme, algo que ele não fazia antes.