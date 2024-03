Veja quanto custa a luxuosa mansão de Danielle Winits que tem como vizinho Luciano Huck

Após reatar o relacionamento de sete anos com André Gonçalves, Danielle Winits publicou uma imagem ousada e que chamou a atenção dos seguidores no Instagram.

“Farofeira flagrada domingando. Então não vou perder a chance de lembrar que essa semana tem farofa nova saindo do forno direto para os cinemas de todo Brasil!”, escreveu ela em legenda no Instagram.

A atriz posou de biquini na varanda da mansão de frente para o mar do Rio de Janeiro. Segundo o ‘Extra’, a atriz vive no imóvel em Joá, entre as zonas oeste e sul do RJ, avaliado em R$ 5 milhões. Além da ótima vista, Winits tem com vizinhos Luciano Huck e Marcio Garcia.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Davi diz que não vai deixar a casa o desmerecer e alerta: “Não vou pegar leve com ninguém”

Atriz vive no imóvel desde 2021

Danielle Winits e André Gonçalves vivem na ‘cabana contemporânea’, apelido dado pelo casal, desde 2021. Eles chegaram a anunciar o término do casamento de sete anos em agosto de 2023, porém reataram em dezembro do mesmo ano.

Renascer: Esta cena de Xamã e Juan Paiva agitou a web; o rapper foi aplaudido

Uma cena de Xamã e Juan Paiva, Damião e João Pedro, em Renascer, agitou a novela da Globo e fez com que o rapper recebesse muitos aplausos dos fãs que acompanham o remake.

Na cena, João Pedro diz que se Damião pretende matar seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), ele terá que se livrar do caçula primeiro.

Para quem não acompanhou o capítulo desta terça-feira (04), o matador profissional está com uma arma apontada para Pedro, que diz que ele terá que matá-lo primeiro ou que terá que morrer junto com ele, deixando claro que não vai desistir do embate.

Cheio de ação, o trecho publicado pela TV Globo no Instagram viralizou na web e gerou muitos comentários de quem acompanha a novela das 9.

“Você está arrasando. Há anos não assistia novela e tô vendo só pra te ver. Simbora, Parente”, escreveu uma pessoa, elogiando Xamã.

LEIA MAIS:

⋅ BBB 24: Leidy Elin acusa Davi de ter expulsado Wanessa; mas Boninho responde

⋅ BBB 24: Mais expulsões? Após briga generalizada, participantes recebem alerta sobre agressão física

⋅ BBB 24: ‘Ele é psicopata’, afirma Yasmin após briga com Davi na madrugada